“Un posto al sole”, le anticipazioni: il rischio di abbandonare tutto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 marzo su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) sono preoccupati per Rossella (Giorgia Gianetiempo). Dopo la rottura con Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), la ragazza si è lasciata andare: non esce, non parla con nessuno e, soprattutto, non ha finito la tesi che presto dovrebbe presentare al professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca). Ai genitori non resta che completare la tesi al posto della figlia, chiedendo aiuto a Ornella (Marina Giulia Cavalli). Quando Rossella lo scopre, però, s’infuria: devono lasciarla in pace, decide lei del suo futuro! Michele la avverte: non può arrabbiarsi se chi tiene a lei vuole impedire che butti all’aria i sacrifici fatti. In ogni caso la ragazza non va all’appuntamento con Volpicelli, e il professore si irrita molto per questa assenza. Non solo: l’arrivista Ilaria (Greta Berti) cerca di approfittare del “momento libero” del docente per farsi strada. Ma Rossella all’ultimo cambia idea.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 marzo)

Renato si risente per non essere stato coinvolto nei preparativi della festa a sorpresa per i papà. Silvia, dopo un duro confronto con Michele, cerca di ricucire il rapporto col marito e guadagnarsi di nuovo la sua stima. Ilaria fa sì che Rossella scopra il tradimento di Patrizio. Franco inizia il nuovo lavoro di addetto alla sicurezza ai Cantieri, ma tra gli operai c’è subito malcontento. Bice è determinata a preparare qualcosa di spettacolare che stupisca i fratelli Sarti durante la cena di presentazione. Susanna riceve da Niko una proposta inaspettata.

Le anticipazioni dal 22 al 26 marzo