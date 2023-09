“Un posto al sole”, le anticipazioni: il tentativo di Mariella

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 settembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Guido (Germano Bellavia) è arrabbiato con Mariella (Antonella Prisco) perché la donna ha difeso Alberto Palladini (Maurizio Aiello) a scapito delle gemelle Cirillo, in ritardo con l’affitto, dando loro delle “scombinate”. A prescindere dall’insulto rivolto alle gemelle, Del Bue non capisce come Mariella possa difendere un farabutto come Alberto, dopo quello che ha combinato in passato. Vista la durezza con la quale la tratta il marito, la Altieri si convince a chiedere scusa a Serena (Miriam Candurro), l’unica delle Cirillo presenti alla scena, e si presenta da lei con una delle sue migliori torte. Serena, d’accordo con Guido, si mostra suo malgrado sostenuta, al fine di far pesare a Mariella l’accaduto. Nel frattempo, arriva Manuela (Gina Amarante), fino a quel momento ignara dell’insulto ricevuto da Mariella. La Prisco, scusandosi anche con lei, racconta che ha dato loro delle “scombinate”, scatenando l’ira della gemella. Così il tentativo della Altieri di appianare i rapporti con le Cirillo fallisce.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 agosto all’1 settembre)

Damiano prova sensi di colpa. Viola e Nicotera lo considerano ancora un poliziotto integerrimo, e invece lui è sceso a patti col boss Sabbiese: ora però farà una scelta. Marina viene colta da un malore mentre sta per trasferirsi nella villa ristrutturata. Renato continua a patire la relazione tra Giulia e Luca ed è convinto che nessuno lo capisca. Raffaele sta per andare a Barcellona con Ornella e cerca qualcuno che lo sostituisca. Durante una vacanza in cui anche il piccolo Tommy è con loro, Lara propone a Ferri di vivere insieme.

Le anticipazioni dal 4 all’8 settembre