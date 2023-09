“Un posto al sole”, le anticipazioni: il “tradimento” di Sergio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 settembre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







Bice (Lara Sansone) racconta a Mariella (Antonella Prisco) di aver appena incontrato l’avvocato Palladini (Maurizio Aiello). È un uomo davvero interessante, dice ammiccando. Mariella è basita: ha consultato uno studio legale per il divorzio, e pensa già a certe cose? Bice risponde a tono: non è sua la colpa se Sergio (Francesco Procopio) l’ha tradita! Pagherà caro il fatto di aver lasciato una donna come lei! Mentre si autocelebra, Bice propone a Mariella di “provarci” entrambe con Palladini: tanto si sa che tutti gli uomini tradiscono e lei non si deve fare illusioni con Guido (Germano Bellavia). La Altieri, però, cerca di vedere al di là dell’atteggiamento frivolo con cui la Cerruti cerca di superare una brutta situazione, e prova a farla ragionare. In fondo Sergio non l’ha tradita fisicamente, dice, ha solo mandato qualche messaggio di troppo. Vale la pena mandare a monte un matrimonio? Bice le dà ragione, ma Sergio dovrà strisciare ai suoi piedi! La Cerruti non sa che il marito non vuole farsi perdonare: Sergio sta spiegando a Guido che non tornerà mai da Bice, la donna più perfida che si possa incontrare…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 settembre)

Micaela fa avvicinare la gemella Manuela a Costabile. Riconciliato con Marina, Ferri deve decidere come affrontare Lara; lei, nel frattempo, deve capire come uscire dai guai che l’aspettano. Mariella si trova coinvolta con Guido nell’ennesima sceneggiata tra Bice e Sergio. Luca vede Giulia soffrire per Bricca e prende una difficile decisione. Viola tratta Damiano con freddezza, convinta che sia corrotto: non immagina che potrebbe essere esposto a notevoli rischi. Giulia trova il modo di ottenere qualche guadagno extra con la Terrazza.

Le anticipazioni dal 25 al 29 settembre