“Un posto al sole”, le anticipazioni: il Vulcano… si sta spegnendo

Silvia (Luisa Amatucci) è sempre più preoccupata per il Vulcano. Le perdite sono tante, mentre le spese per le bollette aumentano. Quelle recensioni negative, poi, proprio non ci volevano… La Graziani non vorrebbe abbattersi e cerca ancora di trasmettere ottimismo a Diego (Francesco Vitiello), Samuel (Samuele Cavallo), Fausto (Fausto Acernese) e, soprattutto, Nunzio (Vladimir Randazzo), sempre più pensieroso e così distratto da confondere le pietanze e beccarsi le lamentele dei pochi clienti rimasti. Ma i segnali di declino si presentano di continuo sotto gli occhi di Silvia. Quando vede che anche le prenotazioni per la serata di Carnevale sono poche, pensa che forse non valga la pena di proporre un menu speciale, sarebbe troppo rischioso. Per strada, poi, vede delle ex clienti affezionate sedute ai tavolini di un altro locale: pensare che era convinta che avessero perso il lavoro vicino al Vulcano e si era preoccupata per loro… Col morale sotto le scarpe, la Graziani deve anche calmare Nunzio e Fausto che si beccano di continuo. Quando si vedrà la luce in fondo al tunnel?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 febbraio)

Colpo di scena al matrimonio di Marina e Roberto. Michele è sempre più preso da Silvia, ma lei deve destreggiarsi fra l’ennesimo contrattempo al Vulcano e il senso di colpa verso Giancarlo. Cerruti si appresta a chiudere la storia appena cominciata. Manuela continua a soffrire per la distanza che Niko ha messo tra loro. Micaela mette zizzania fra la sua gemella e Serena. Clara è costretta a tornare nel suo quartiere contravvenendo al divieto stabilito da Alberto. Viola teme che la sua deposizione al processo possa aver favorito Valsano.

Le anticipazioni dal 20 al 24 febbraio