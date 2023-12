“Un posto al sole”, le anticipazioni: in Polonia c’è una trappola per Ida

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 dicembre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) arrivano in Polonia con Ida (Marta Anna Borucinska) e il piccolo Tommaso. I Ferri vogliono che pensi sia un regalo: potrà rivedere i familiari, far conoscere loro Tommy… In realtà Roberto cerca la complicità di qualcuno vicino alla ragazza per trattenerla in Polonia. A Napoli, infatti, Ida sta diventando “pericolosa”. Crescere il bimbo con lei vicina sarebbe difficile: s’intrometterebbe nelle scelte. E poi c’è la crescente “vicinanza” con Diego (Francesco Vitiello) che insomma… Marina non è convinta che sia la cosa giusta, ma Roberto s’impone. Nella povera casa di Ida sono accolti da Magdalena (Natalia Giro) e Marek (Luca Kayetan), zia e cugino della ragazza. Ida, poi, presenta Tommaso al padre, che vive attaccato alla bombola dell’ossigeno. Ferri individua in Magdalena la potenziale complice: è stanca di accudire il fratello malato e Ida potrebbe sostituirla, facendosi perdonare i suoi errori (rimanere incinta dell’uomo sbagliato, per esempio). Magdalena scenderà a patti con Roberto? Lui non ha dubbi: i soldi convincono tutti.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 dicembre)

Ornella è irremovibile: anticiperà la pensione. Marina vuol sapere cosa ricordi Lara dell’aggressione: teme che le indagini possano arrivare a lei e Ferri. Silvia dice a Giancarlo del mancato contributo di Michele alle spese per il matrimonio di Rossella e lui critica Saviani. Samuel, in colpa nei confronti di Speranza, capisce che è ora di prendere una decisione. Roberto trova un escamotage per convincere Ida a partire per la Polonia. Le assenze di Alberto allo studio non sono dovute a un piano per ritrovare Clara: la realtà è ben diversa.

Le anticipazioni dal 18 al 22 dicembre