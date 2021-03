“Un posto al sole”, le anticipazioni: invito a pranzo con ospite “a sorpresa”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 marzo al 2 aprile su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Per il pranzo con l’altezzosa Morgana (Valeria Frallicciardi), sorella di Bruno (Giovanni Caso), Sasà Cerruti (Cosimo Alberti) ha scelto come location la sontuosa casa di Cotugno (Walter Melchionda) e ha raccontato qualche bugia per escludere quel terremoto di sua sorella Bice (Lara Sansone)… A Bruno ha detto che Bice non avrebbe partecipato per un’improvvisa intossicazione alimentare; a Bice ha mentito dicendo che Morgana aveva avuto un incidente e il pranzo era rimandato. Ma mentre i commensali sono rapiti dai racconti di Cotugno e della sua nobile famiglia, ecco che irrompe Bice e travolge il fratello smascherando tutte le sue bugie, e poi si rivolge anche a Mariella (Antonella Prisco), indignata per essere stata tradita da quella che credeva la sua migliore amica. Quando Bice esce di scena, trionfante ma ferita, Sasà cerca di giustificarsi. Nessuno però prende le sue difese: Mariella corre anzi dietro all’amica per farsi perdonare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 marzo)

Rossella, ferita dal tradimento di Patrizio, rischia di mandare all’aria l’appuntamento con Volpicelli per la tesi. Filippo fa esami per scoprire la causa dei mal di testa e non riceve belle notizie. Mariella è sempre più oppressa dalle ansie da prestazione di Cerruti nei confronti della famiglia Sarti. Franco deve gestire il difficile ruolo di addetto alla sicurezza ai Cantieri; tra gli operai cresce la tensione. Niko vive un momento di grande complicità con Susanna mentre lavora con lei allo studio. Ferri si abbandona alla nostalgia.

Le anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile