“Un posto al sole”, le anticipazioni: io e il mio Renato Poggi adoriamo i nostri nipotini

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 novembre al 2 dicembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50







Di godersi la pensione in tranquillità per Renato (interpretato da Marzio Honorato) non se ne parla proprio! Un’altra rogna sta per abbattersi sulla sua famiglia, anche se Poggi ne è ancora ignaro. Niko (Luca Turco), infatti, ha accettato di partecipare allo scellerato piano di Manlio (Paolo Scalondro), padre di Susanna, che vuole uccidere Valsano (Gianluca Pugliese) tramite le conoscenze che si è fatto in carcere. E a Renato toccherà ancora una volta affrontare l’ennesimo guaio del figlio con tutta la saggezza di un bravo padre. «Di sicuro ci proverà, ma ci terrei a precisare che non è lui il saggio della famiglia e non lo sarà mai del tutto. Questo ruolo appartiene a Giulia (Marina Tagliaferri)» commenta Marzio Honorato. «Il rapporto che Renato ha con Niko si è ormai definito: è un padre in perenne preoccupazione per il figlio, un genitore che si trova in bilico tra l’essere saggio ed equilibrato e manifestare tutta la sua ansia. Quello che è indubbio, però, è che Renato c’è sempre! Per Niko e per tutta la famiglia».

In questi 26 anni a Palazzo Palladini abbiamo visto Marzio giostrarsi tra il dramma e la commedia. «La vena ironica gliel’ho regalata io per alleggerirlo un po’» precisa l’attore. «Con Patrizio Rispo (alias Raffaele, la controparte di Renato, ndr), del resto, abbiamo un rapporto talmente stretto che tutte le battute e le gag ci vengono fuori con un’incredibile naturalezza». Se da un lato il rapporto con il figlio è centrale nella vita di Poggi, Honorato ci tiene a precisare qual è la linea narrativa che predilige in questo momento. «Adoro girare le scene con i “nipotini” Sofia (Piccirillo, nella soap Binca, ndr) e Gennaro (De Simone, che interpreta Jimmy, ndr). Sono due spugne, apprendono al volo e mi danno tante soddisfazioni. Del resto fare il talent scout è uno dei miei interessi principali e loro sono dei piccoli talentuosi».

Marzio, sul set di Un posto al sole dal primo giorno di ciak, ci ha parlato anche del rapporto che ha con il suo personaggio. «Non vivo in simbiosi con Renato. Lui esiste quando si accende la telecamera e me ne dimentico subito alla fine della scena. La mia indole è quella di non confondermi tra fantasia e realtà, come succede ormai troppo spesso, anche a causa dell’avvento dei social». Quello che rimane a Honorato quando esce dagli studi della Rai è ben altro. «È la bellissima sensazione di lavorare con un gruppo di persone eccezionali. Non esiste invidia, non esiste competizione. Ci si aiuta tutti ed è questo, a mio parere, il segreto del successo della soap».

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 novembre)

Manlio propone a Niko di risolvere la faccenda Valsano in modo drastico. Angela deve gestire la decisione di Bianca, che ormai sembra decisa a organizzare la festa per Antonello. Viola, complice un film di supereroi, si trova a passare del tempo sola con Eugenio e il loro mai sopito sentimento reciproco prende il sopravvento. Diego vive i primi emozionanti momenti della storia con Lia, ma alcuni problemi logistici potrebbero rappresentare un ostacolo. Alice, tornata a Napoli, scopre un forte interesse per Nunzio.

