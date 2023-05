“Un posto al sole”, le anticipazioni: io non mi presto a certe cose!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 maggio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Michele (Alberto Rossi) ha appena finito di condurre la trasmissione e Filippo (Michelangelo Tommaso) ne approfitta per fargli i complimenti. E per riparlargli dei cambiamenti che gli aveva già proposto: potrebbe occuparsi di temi più leggeri, come intrattenimento e spettacolo… Michele è refrattario: crede che inseguire gli ascolti possa essere un’arma a doppio taglio e che si rischi di confezionare uno di quei programmi dove si chiacchiera del nulla. Filippo vorrebbe trovare un “terreno comune”, ma Saviani se ne va. Più tardi Michele va al Vulcano per sfogarsi con Silvia (Luisa Amatucci). Lei, però, gli fa notare che Filippo è un ragazzo in gamba, preparato e soprattutto coscienzioso, e che Michele dovrebbe invece sapersi mettere in discussione con l’apertura mentale che ha sempre dimostrato di avere nella vita. Silvia vuol essere chiara: non gli sta dicendo di accettare acriticamente quel che dice Filippo, ma non deve nemmeno chiudersi a riccio. Rifletta e cerchi di trovare un suo approccio alla novità, anche perché si farebbe sempre in tempo a cambiare il palinsesto, se si svilisse troppo la “linea editoriale”. Michele rimane colpito e inizia pensarci su.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 5 maggio)

Ornella rimane basita alla notizia che Luca prenderà il suo posto come primario: pare che lo sapessero tutti meno che lei! E quando apprende che anche Giulia era informata, se la prende: bell’amica! Roberto è sempre più preoccupato per la salute del piccolo Tommaso e Lara capisce che questo è il suo vero punto debole. Franco e Angela sono sempre più lontani e in lite. Guido accetta di andare in crociera con Mariella, ma non è tranquillo. Clara ha deciso: taglierà con Alberto. E Alberto si arrabbia.

Le anticipazioni dall’8 al 12 maggio