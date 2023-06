“Un posto al sole”, le anticipazioni: ipocrita e bugiarda, Lara dà il suo peggio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 giugno su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Lara (Chiara Conti) non perde occasione per entrare sempre più nella vita di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Lo accompagna alla festa di Irene (Greta Putaturo), a cui fa un regalone che mette in imbarazzo Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). Propone poi di fotografare il bel momento e nel selfie si piazza al centro, sorridente con Tommy in braccio, perfettamente inserita nel quadretto familiare. Quando Roberto torna a casa, trova Marina (Nina Soldano) che lo attacca. La Giordano ha una registrazione con Lara che la sminuisce e Ferri che tace senza difenderla. Marina ammette di non essere orgogliosa di avergli messo addosso una microspia, ma ha dovuto: voleva capire a che punto può arrivare la Martinelli e se lei può ancora fidarsi di suo marito. Ida (Marta Anna Borucinska), intanto, non ce l’ha fatta a partire e cerca di tornare a Napoli. Ingenuamente accetta un passaggio da uno sconosciuto, che prima si mostra gentile, poi tenta un approccio: Ida ora è nei guai! Lara, invece, è sempre più convinta di averla fatta franca.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 all’8 giugno)

Giulia incontra Luca al Caffè Vulcano e la sua tristezza per la partenza di Angela, Franco e Bianca cede il posto a un’emozione ben più positiva. Ornella teme che le cose fra Viola ed Eugenio non vadano bene come credeva. Clara sembra decisa a riorganizzarsi una vita lontana da Alberto; Eduardo, da sempre invaghito di lei, potrebbe approfittarne. Eugenio, in crisi con Viola, trova la solidarietà (non disinteressata) di una collega. Niko guarda Manuela con occhi diversi, ma tra loro c’è un ostacolo di nome Costabile.

Le anticipazioni dal 12 al 16 giugno