“Un posto al sole”, le anticipazioni: Jimmy mette all’angolo i bulli

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 luglio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45







Jimmy (Gennaro De Simone) si fa accompagnare al campo estivo da Franco (Peppe Zarbo). Lo zio è il suo idolo e lui lo imita in tutto. Il ragazzino vorrebbe anche essere forte e coraggioso come Franco, ma non ci riesce. Soprattutto quando si tratta di Brenda (Flavia Limongelli), la bulletta che gli estorce le figurine al campo estivo. Lo zio gli ha insegnato delle mosse di autodifesa e gli ha dato delle dritte: i bulli sono forti solo se hai paura di loro, ma se annienti la paura, hai vinto! Ma quando Jimmy si ritrova davanti Brenda, trema e si sottomette. Il giorno dopo le regala le figurine chieste, ma alla ragazzina non bastano. Se non gliene porta dieci pacchi la prossima volta le prenderà. Ma, quando il piccolo Poggi vede Brenda fare la prepotente con un’altra bambina, si ricorda le parole di zio Franco e si avvicina impavido. Toglie a Brenda il fermaglio che la bulla aveva sottratto all’altra e lo restituisce. Con fare spavaldo, poi, la sfida. Grazie a quell’atto di coraggio il ragazzino si rende conto che la tanto temuta Brenda non è poi così terribile e lui ha vinto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 luglio)

Vittorio organizza una festa a sorpresa per la laurea di Rossella. Serena riporta Filippo a casa ma quando Sartori, affetto da amnesia, scopre di avere una figlia va in crisi. Jimmy non sa come liberarsi dai suoi peggiori incubi: da un lato Brenda, dall’altro la temibile calzamaglia da ballerino. Marina prova a offrire conforto a Roberto, preoccupato per Filippo, ma l’iniziativa della Giordano potrebbe avere delle conseguenze inaspettate. Patrizio è deciso a vivere alla luce del sole la sua relazione con Clara.

Le anticipazioni dal 19 al 23 luglio