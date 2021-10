“Un posto al sole”, le anticipazioni: Jimmy si è preso una bella cotta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 ottobre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Nella settimana del suo 25° anniversario, seguiremo Jimmy (Gennaro De Simone) che si è preso una cotta per Cristina (Camilla Cossu). Il piccolo Poggi vorrebbe chiederle di fidanzarsi, ma non ha molte occasioni per vedere la piccola Ferri: quando è a Palazzo Palladini dal padre, infatti, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non le permette di uscire. Quando Jimmy ha trovato il coraggio di presentarsi alla porta, è stato invitato a non disturbare perché altrimenti Cristina non può concentrarsi nello studio. Sconfortato, cerca l’appoggio di Franco (Peppe Zarbo) per trovare un modo per dichiararsi alla ragazzina. Una bella lettera potrebbe essere la soluzione! Il piccolo dà il meglio di sé e scrive una lunga dichiarazione d’amore a metà tra prosa trecentesca e rap. Franco cerca di non far trasparire l’ilarità che la lettera gli ha suscitato e lo incoraggia a metterla sotto la porta di casa Ferri. La risposta si fa attendere, Jimmy è giù di morale… Poi un giorno qualcuno suona alla porta: è Cristina, che vuole sciogliere la questione posta nella lettera. Ebbene sì, vuole fidanzarsi con lui!

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 ottobre)

Patrizio litiga con Alberto per difendere Clara, ma la ragazza non prende bene l’intromissione. Per “riconquistare” Silvia, Michele la invita a partire con lui per il tour promozionale del libro. Ornella richiama Riccardo per aver disatteso le sue direttive sul lavoro e Rossella cerca di aiutarlo a uscire da quella brutta situazione. Marina scopre che c’è un’unica “donna” a cui Roberto non riesce a dire proprio di no: sua figlia Cristina. Niko è sempre più sotto pressione a causa delle indagini sull’aggressore di Susanna.

Le anticipazioni dal 18 al 22 ottobre