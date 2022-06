“Un posto al sole”, le anticipazioni: Jimmy va alla “riconquista” di Cristina

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 giugno su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Cristina (Camilla Cossu) è a Palazzo Palladini per passare qualche giorno con papà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma la presenza di Lara (Chiara Conti) la infastidisce: che ci fa sempre lì? Ignara della gravidanza della Martinelli, la piccola Ferri è preoccupata per il gelo che si percepisce in casa e si mostra fredda con Jimmy (Gennaro De Simone), lasciandogli supporre che non le importi proprio nulla di lui. Lo sconforto di Jimmy viene intercettato da mamma Micaela (Gina Amarante), che tenta di dargli consigli sulle relazioni. Suggerimenti del tipo “fa’ il duro e l’indifferente”, però, non hanno l’effetto desiderato e con Cristina sembra tutto perduto. Quando invece interviene zia Serena (Miriam Candurro), il ragazzino capisce che la spontaneità, soprattutto a 9 anni, deve sempre prevalere. Jimmy, quindi, si fa guidare dall’istinto e si presenta a casa Ferri in tarda serata. Dopo essersi sorbito le critiche di Ferri, Jimmy finalmente può invitare Cristina a una gita al mare. La giornata andrà benissimo e Jimmy si scuserà per l’atteggiamento scostante avuto nei giorni prima. Scuse che fanno alzare gli occhi al cielo a Micaela: è tutto suo padre!

Raffaele viene aggredito dagli uomini del clan Argento. Ferri chiede a Clara di non lasciare Napoli, ma mette in chiaro che non deve farsi illusioni sul loro rapporto. Una disavventura lavorativa fa conoscere meglio Rossella e Virginia. Cerruti non sa se perdonare Sarti e porta ancora scompiglio nella vita coniugale di Mariella e Guido. Niko cerca invano di convincere Micaela a non portare Jimmy in vacanza nel Bhutan: sarà il ragazzino a trovare la soluzione. Nunzio confida al padre i suoi dubbi nei confronti di Chiara: lui lo rassicura.

