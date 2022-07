“Un posto al sole”, le anticipazioni: Katia affronta apertamente Chiara

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 luglio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Franco (Peppe Zarbo) consegna a Nunzio (Vladimir Randazzo) la busta con i documenti falsi per partire con Chiara (Alessandra Masi). Boschi, però, ribadisce che lui non è d’accordo con quello che sta facendo il figlio. Scappare non è una soluzione e le fragilità di Chiara non scompariranno. Franco, tuttavia, non si opporrà, ma impone al figlio di affrontare Katia (Stefania De Francesco). Non può andarsene senza dire la verità alla madre. Il ragazzo non ha neanche il tempo di controbattere. L’incontro con Katia, infatti, era già stato architettato da Boschi e la donna arriva alla Terrazza. Quando scopre che la vacanza del figlio è una fuga, la Cammarota va su tutte le furie. Oltre a cercare di convincere Nunzio, che sembra irremovibile, va ben oltre. Il giorno dopo si presenta a casa di Chiara e la aggredisce verbalmente. Non le permetterà di rovinare suo figlio! E le svela che, quando Nunzio decise di tornare a Napoli per lei, la madre non era affatto d’accordo. Intanto le vacanze di famiglia si avvicinano ma Micaela (Gina Amarante) ha altri progetti...

Raffaele dice tutto a Eugenio, ma questa verità svelata non migliorerà le cose. Anche perché Eugenio vive un momento molto duro: il rapporto con Viola è teso e un’aggressione in carcere a Tregara fa tremare la sua indagine. Alberto cerca di consolare Clara, davvero provatissima. Nunzio inizia ad “addestrare” Samuel a gestire da solo la cucina del Vulcano, ma il loro rapporto rischia di incrinarsi. Riccardo svela un aspetto di sé che inquieta Rossella. Lara continua a cercare di conquistare Roberto.

