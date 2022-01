“Un posto al sole”, le anticipazioni: Katia torna a Napoli per amore di Nunzio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 gennaio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Katia (Stefania De Francesco) arriva a sorpresa a Palazzo Palladini e Franco (Peppe Zarbo) la accoglie a braccia aperte. Katia gli spiega di essere venuta a Napoli per capire le intenzioni di suo figlio Nunzio (Vladimir Randazzo): quando il ragazzo ha saputo della morte del padre di Chiara (Alessandra Masi), si è precipitato a Napoli portando con sé poche cose, e non ha fatto più rientro in Sicilia. Katia ringrazia Franco per l’ospitalità data a Nunzio e Boschi le fa capire che per lui è un piacere avere il figlio vicino. Quando arriva Nunzio, madre e figlio si abbracciano, felici di essere di nuovo insieme. Katia poi cucina per tutta la famiglia e il clima della serata è piacevole… Ma appena Katia e Nunzio si ritrovano da soli, lei tira fuori il vero motivo che l’ha spinta a venire a Napoli. È preoccupata che lui possa soffrire di nuovo a causa di Chiara, una ragazza molto diversa da lui anche, e forse soprattutto, per possibilità economiche. Riuscirà a fargli aprire gli occhi, o è Katia che si sta sbagliando?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 gennaio)

Riccardo confessa a Rossella di essere ancora sposta con Virginia (e Virginia non ha nessuna intenzione di perderlo…). Franco è sotto pressione a causa della tristezza di Bianca e dell’atteggiamento di Nunzio sul lavoro. Patrizio è travolto dalla fine della storia con Clara ed è sempre più in tensione con Alberto. Clara dà il massimo per costruirsi una nuova vita e riceve una proposta inaspettata. Roberto e Lara sembrano sempre più affiatati… Fabrizio e Marina, invece, sembrano sempre più in difficoltà. Samuel cerca di riavvicinarsi a Speranza.

Le anticipazioni dal 17 al 21 gennaio