“Un posto al sole”, le anticipazioni: la bella sorpresa per Viola

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 19 aprile su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Nonostante l’insistenza di Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo), Viola (Ilenia Lazzarin) sembra decisa a non festeggiare i 40 anni: non è dell’umore adatto. E soprattutto non vuole che, a un’eventuale festa, Antonio (Eduardo Scarfora) si rattristi per la mancanza del papà. La Bruni non sa che qualcuno le sta preparando una sorpresa: Damiano (Luigi Miele) rientra a casa di Rosa (Daniela Ioia) con un pacchetto della gioielleria… La cosa non sfugge alla ex moglie che, amareggiata, pensa al fatto che non si era mai ricordato di una ricorrenza quando stavano insieme. Questo dispiacere mette Rosa davanti alla dura realtà: Damiano non le è indifferente e, nonostante l’uomo la stia proteggendo dai camorristi, averlo in casa le porta più dolore che gioia. Renda, intanto, sorprende Viola al lavoro portandole il braccialetto appena acquistato e un mazzo di fiori, e la rende tanto felice da farle organizzare una cena curata da Diego (Francesco Vitiello) al Caffè Vulcano.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 aprile)

Dopo essersi confidata con Luca, Rossella cerca di fare chiarezza dentro di sé: non è semplice… Guido non sembra disposto a ricomporre la “frattura” con Mariella. Ida ritorna e Marina teme di perdere Tommy, ma un piccolo gesto del bambino la porta a farsi mille domande sul suo ruolo. Aiutata da Rosa, Clara vuole incontrare Eduardo in carcere, decisa a metterlo al corrente della gravidanza in corso. Silvia ha una discussione con Giancarlo e la tensione nella coppia sembra avere a che fare con quanto accaduto tra lei e Michele.

Le anticipazioni dal 15 al 19 aprile