“Un posto al sole”, le anticipazioni: la cicogna ha fretta di arrivare

Filippo (Michelangelo Tommaso) entra in un cinema… È lo stesso dove lo ha portato Serena (Miriam Candurro) qualche giorno prima, sperando di fargli ricordare i loro momenti più belli. Lui adesso è lì da solo, col cellulare spento, isolato dal mondo. Stava per accettare un incontro con Viviana (Angela Bertamino), prima che ripartisse per Tenerife, poi, però, qualcosa di indefinibile in lui l’ha fatto desistere e lo ha portato a quel cinema. Dopo ore riaccende il telefonino e si accorge che Serena e il padre lo hanno cercato più volte: la Cirillo è in ospedale già in travaglio! Filippo corre al suo capezzale e Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non manca di chiedergli come mai fosse irreperibile. Lui e Marina (Nina Soldano) hanno soccorso Serena in preda a dolori atroci! Sartori si giustifica, non poteva prevedere doglie in anticipo di tre settimane. Ma ora non c’è tempo per discutere: Filippo vuole assistere alla nascita della sua secondogenita. Elisabetta (così viene chiamata la bambina) nasce dopo un parto difficile, ma alla fine del tunnel la famiglia Sartori si ritrova finalmente unita.

Susanna viene risvegliata dal coma, ma c’è il rischio che abbia danni permanenti. Clara discute ancora con Alberto per la scelta della madrina di battesimo per il piccolo Federico. Guido con stupore incontra Speranza a Napoli. Silvia non riesce a vivere appieno la relazione extraconiugale con Giancarlo a causa dei sensi di colpa. Filippo non riesce a capire perché Serena ce l’abbia tanto con lui. Adele scopre che riuscire a liberarsi di Mauro non è così semplice. E intanto sboccia un piccolo amore tra Jimmy e Cristina.

Le anticipazioni dal 25 al 29 ottobre