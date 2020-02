“Un posto al sole”, le anticipazioni: la durissima scelta di Clara

21 Febbraio 2020 | 14:10 di Gabriella Persiano

Clara (Imma Pirone) ha deciso: interromperà la gravidanza. È tristissima, ma pensa che il figlio che aspetta da Alberto (Maurizio Aiello) non possa avere un futuro, visto che il padre non se ne vuole occupare. Palladini ha persino messo in dubbio che il bambino sia davvero suo. Intanto Angela (Claudia Ruffo) e Giulia (Marina Tagliaferri) ascoltano angosciate la storia di Clara e cercano di farle cambiare idea. Le suggeriscono di non mollare e semmai, dopo la nascita, di dare il neonato in adozione. Ma la ragazza è irremovibile: non ce la farebbe a separarsi dal piccolo. Il giorno dopo, quindi, va in ospedale e si prepara all’intervento. Clara non sa, però, che qualcuno molto vicino a lei non si è rassegnato alla sua decisione. Si tratta della madre Nunzia (Nadia Carlomagno), che si presenta davanti ad Alberto e gli dice di assumersi le sue responsabilità prima che sia troppo tardi. L’uomo scopre così che Clara è in una sala d’attesa, aspettando di essere chiamata dai medici. E, a quel punto, qualcosa dentro di lui si smuove... Ma sarà sufficiente per fermare la ragazza?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 febbraio)

Arianna riceve la notizia tanto attesa: c’è un bimbo da adottare. Alberto medita di tornare a Palazzo Palladini, ma avverte il disappunto dei condomini. Serena si sente stanca per la sua condizione di mamma single e accetta una cena col marito per una riconciliazione, ma Leonardo rovina tutto. Marina è travolta da un evento che la metterà in cattiva luce. Clara dice ad Alberto di aspettare un figlio da lui, ma la sua reazione è sconfortante. Renato cerca vendetta per la cantina sottratta e prepara uno scherzo a Raffaele e Guido.

Le anticipazioni dal 24 al 28 febbraio

● Arianna parte per il Madagascar per completare l’adozione, ma la riorganizzazione del Caffè Vulcano crea scontento.

● Leonardo approfitta dell’ennesima incomprensione tra Serena e Filippo e si avvicina molto alla donna, ma lei non riesce a fare chiarezza nei suoi sentimenti.

● Marina è coinvolta in un intricato giallo, ma Ferri le dà il suo appoggio.

● Guido inizia a svuotare la cantina e trova una gradita sorpresa.

● Patrizio crede che al Vulcano ci sia un critico gastronomico e ce la mette tutta per fare bella figura.