“Un posto al sole”, le anticipazioni: la malattia getta Luca nella crisi più nera

Luca (Luigi Di Fiore), seduto su una panchina, osserva il via vai cittadino con lo sguardo spento. È avvilito per quanto è successo in ospedale: mentre tentava di soccorrere l’infermiera Iolanda (Patrizia Pozzi), l’Alzheimer si è presentato puntuale per far capire a tutti quelli che erano presenti che il dottor Luca De Santis ha nascosto le sue gravi condizioni di salute e non è più in grado di lavorare. A Palazzo Palladini, nel frattempo, tutti si allarmano perché Luca è fuori da troppe ore. Quando finalmente torna a casa, Giulia (Marina Tagliaferri) lo abbraccia commossa. L’umore di De Santis, però, è sotto zero e non vuole parlare con nessuno: al di là del “caso Iolanda”, infatti, Luca sa di dover prendere una decisione sofferta, ovvero lasciare il lavoro. Quando torna in ospedale è consapevole di tutto questo. Viene sospeso in via cautelativa, dopo aver avuto un commovente confronto con Ornella (Marina Giulia Cavalli) che lo mette di fronte alla dura realtà, ma non senza empatia. Anche lei è dovuta andare in pensione, dice, e presto dovrà lasciare del tutto, ma questo non cancella quanto di eccezionale entrambi hanno fatto come medici.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 giugno)

Ferri cerca con ogni mezzo di garantirsi un ruolo nella vita del bambino, incurante della distanza che il suo accanimento sta creando fra lui e Marina. Silvia decide di “intromettersi” nell’amicizia tra Claudia e Guido per evitare che Del Bue comprometta il suo matrimonio. Diego fa programmi con Ida e vive un momento di grande vicinanza con Tommy. Lara confida i propri tormenti a suor Maura, rivelandole un segreto. Serena scopre che le gemelle ne hanno combinata un’altra. Clara entra nel mirino di Torrente.

Le anticipazioni dall'1 al 5 luglio