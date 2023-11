“Un posto al sole”, le anticipazioni: la mia Rosa, sentimentale ma forte come il Vesuvio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 novembre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







Le anticipazioni dal 6 al 10 novembre

La trama poliziesca che innerva le ultime vicende di Un posto al sole si fa sempre più serrata. Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) e la sua banda hanno capito che Damiano Renda (Luigi Miele) s’è infiltrato tra loro per consegnarli alla giustizia. Damiano, però, non vive sotto copertura solo nel lavoro, ma anche nell’amore. Si fa sempre più importante, infatti, anche la storia con Viola (Ilenia Lazzarin), moglie del suo “capo” Nicotera (Paolo Romano). È una passione così bruciante da far sì che Damiano si “distragga” dallo sviluppo dell’indagine e, inconsapevolmente, si metta in guai grossissimi.

Sullo sfondo di queste vicende vedremo nuovamente spiccare un personaggio tenero e tormentato: Rosa Picariello (Daniela Ioia). Rosa, che da sempre è innamorata di Damiano e vorrebbe essere al suo fianco. Rosa, che in fondo ripone una speranza infinita in Manuel (Manuel D’Angelo), il figlio avuto con Damiano nell’unico momento in cui veramente sono stati insieme…

«Rosa è tutta cuore, sangue e passione e cerca queste cose negli altri ma non le trova mai» commenta la sua interprete Daniela Ioia. «È capace perfino di passare sopra alla gelosia per Viola e alla delusione, pur di difendere Damiano, perché è “accorata” e, in puro spirito napoletano, non s’arrende… Il suo attaccamento per Damiano, però, non mi appartiene: gli avrei detto “ciao” da un pezzo. Ecco, magari da Rosa potrei imparare ad avere più pazienza». In cosa, invece, Daniela e Rosa sono simili? «Sappiamo difenderci dalle situazioni che ci piombano addosso. Siamo “pratiche” e, senza perderci in chiacchiere, troviamo sempre soluzioni».

Tornando ai guai di Damiano, nascono da una frattura nella banda di Sabbiese. Il poliziotto, distratto appunto da Viola, non s’informa sull’esito del blitz contro i camorristi e dunque non sa del suo fallimento. Ora Sabbiese vorrebbe “cucinarlo a fuoco lento”, ma tra i suoi c’è chi vuole una vendetta immediata. In pochi minuti, dunque, nasce un piano diabolico per colpire la talpa, in cui rimarranno coinvolti anche gli “incolpevoli” Rosa e Manuel… «Non voglio rovinare la sorpresa, ma una cosa la posso dire: Rosa è coraggiosa, è una roccia. Avete presente il Vesuvio? Ecco, lei è come il Vesuvio: forte come una montagna vulcanica».