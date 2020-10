“Un posto al sole”, le anticipazioni: la pace inaspettata

09 Ottobre 2020 | 14:55 di Gabriella Persiano

Serena (Miriam Candurro) cerca il momento giusto per dire a Filippo (Michelangelo Tommaso) che aspetta un bambino da Leonardo (Erik Tonelli). La donna vede l’ex marito molto più rilassato negli ultimi giorni, ma ha paura che in questo caso possa reagire male e che il clima tra loro torni teso. Prima che si decida, però, Filippo scopre tutto per caso. Mentre ritira una raccomandata nella guardiola del palazzo, sente Angela (Claudia Ruffo) rassicurare Serena sul fatto che una fitta dolorosa non significa per forza aver perso il bambino! Quando qualche secondo dopo Serena incrocia lo sguardo di Filippo capisce che lui ha sentito tutto. Dopo un momento di imbarazzo, però, la Cirillo ha una bella sorpresa: Sartori non è indispettito dalla notizia. Ci tiene anzi ad accompagnarla in ospedale. I due vivono così un momento di grande intimità, e Serena si sente davvero grata all’ex marito per essere stato così comprensivo. L’idillio, però, viene interrotto dall’arrivo di Leonardo.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 ottobre)

Jimmy viene preso di mira dai bulli durante il primo giorno di campo scuola. Silvia interviene quando capisce che al Caffè Vulcano la tensione è alle stelle tra Patrizio, Alex e Samuel. Guido scopre che Cinzia vive in casa di Cotugno e tenta di far aprire gli occhi al collega mettendolo in guardia da quella donna: è un’approfittatrice. Roberto, in combutta con Eva, mette in atto il suo piano contro Marina e Fabrizio, ma qualcosa va storto. Serena vede rasserenarsi i rapporti con Filippo, ma si inaspriscono quelli con Leonardo.

Le anticipazioni dal 12 al 16 ottobre

● Silvia nota che Rossella si sta facendo trascinare dall’amica Ilaria che l’ha coinvolta in ritmi di studio davvero massacranti.

● Mariella si prepara a regalarsi una giornata di shopping “selvaggio” con Bice, ma arriva Guido a scombinare i piani delle due donne.

● Giulia escogita un piano per cercare di incastrare Marco Modica, chiedendo l’aiuto di Ornella.

● Niko ritrova la complicità con Susanna sul lavoro in studio.

● Viola, durante una visita guidata, fa un incontro inaspettato.