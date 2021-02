“Un posto al sole”, le anticipazioni: la piccola ecologista di palazzo Palladini

12 Febbraio 2021 | 12:53 di Gabriella Persiano

Dopo una cena con Bianca (Sofia Piccirillo), Franco (Peppe Zarbo) sta per scaricare nel lavello l’olio usato della padella, ma viene prontamente bacchettato dalla figlia. Non sa che dev’essere raccolto in appositi contenitori, come tutti i rifiuti da differenziare!? Boschi è stupito e si giustifica dicendo che è poco, che non è grave. Ma la piccola insiste e sciorina tutte le sue conoscenze sulla salvaguardia del pianeta. Questo, per la “Greta Thunberg di palazzo Palladini” è l’inizio di una campagna di sensibilizzazione che parte da nonno Renato (Marzio Honorato) e arriva a Raffaele (Patrizio Rispo). È sicuro il portiere che tutti i condomini facciano bene la raccolta differenziata? Raffaele rimane colpito dallo spirito ecologista della ragazzina e ne approfitta per mettere in difficoltà nonno Renato, che viene sorpreso con un sacco di rifiuti non selezionati. La nipote lo richiama duramente e lo sottopone a un “esame” sulla differenziazione. All’ennesima risposta sbagliata, Renato ha un calo di pressione. Ma la piccola ecologista ha una missione da compiere!



Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 febbraio)

Patrizio cerca di convincere Diego a mettersi in affari con un artigiano dei presepi. Nunzio, tornato a Napoli senza spiegare il motivo a Franco, cerca denaro per tirarsi fuori da un guaio. Silvia, delusa dall’operato della polizia e dalla mancanza di sostegno di Michele, prende una decisione inattesa: farsi intervistare da Chiara Petrone. Cerruti tenta in tutti i modi di far pace con Sarti. Serena cerca di convincere Clara a partecipare all’evento mondano per celebrare il Circolo, ma alla fine Alberto si fa accompagnare da Barbara.

Le anticipazioni dal 15 al 19 febbraio

● Clara entra in crisi dopo aver scoperto i veri rapporti tra Alberto e Barbara.

● Patrizio e Vittorio, esasperati dalle schitarrate di Samuel, passano al contrattacco.

● Michele, in totale disaccordo con la linea editoriale di Chiara, riceve da lei una proposta che lo porterà a prendere un’importante decisione.

● Thea supplica Niko di non abbandonare suo fratello Emil ora che è stato arrestato.

● Bice interviene a modo suo nella crisi tra Sasà e Bruno.

● Diego inizia a lavorare al laboratorio d’arte presepiale di Giuseppe.