“Un posto al sole”, le anticipazioni: la rabbia di Alberto

23 Ottobre 2020 | 14:19 di Gabriella Persiano

Angela (Claudia Ruffo) va a trovare Clara (Imma Pirone) nello scantinato del Palazzo dove vive con Alberto (Maurizio Aiello): le ha portato delle tutine del piccolo Jimmy che potrebbero essere utili per il bambino. Clara è contenta e quando Alberto rientra, dopo l’ennesima giornata di colloqui andati male, gli racconta della generosità dell’amica. Nervosissimo, Alberto le urla che con quella gente non deve avere nulla a che fare. Clara ci rimane male e si nasconde per piangere. Quando il giorno dopo Angela torna a trovarla, lei con una scusa la manda via. La Poggi inizia così a preoccuparsi per la situazione della ragazza. Più tardi Clara, pentita della scortesia, va dall’amica e confessa che c’è qualcosa che non va. Angela le consiglia di tornare per un po’ nel suo appartamento e Clara si convince che sia la cosa migliore. Fa così le valigie davanti a un Alberto stranamente comprensivo, che le promette che, appena avrà trovato lavoro, tutto andrà bene.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 23 ottobre)

Giulia riceve un’irritante telefonata da Marco e va ad affrontarlo di persona. Serena ha forti contrasti con Leonardo a causa della gravidanza, ma Filippo le è accanto. Niko è sempre più chiuso in sé stesso e fa preoccupare i suoi cari. Alberto, pressato dai problemi economici, finisce col prendersela con Clara, che chiede aiuto a Patrizio. Bice rivela a Mariella di avere un piano per vendicarsi del tradimento di Sergio. Roberto continua il gioco di seduzione con Lara, e lei mette alla prova il coinvolgimento dell’uomo.

Le anticipazioni dal 26 al 30 ottobre

● Bice continua a seguire il suo piano per conquistare Michele, ma non ha calcolato la reazione di Silvia.

● Niko trascura il lavoro e si trova sempre più vicino a Leonardo, che però non sembra avere una buona influenza su di lui.

● Rossella patisce sempre di più l’atteggiamento superficiale della sua amica Ilaria e ne nasce una discussione.

● Marina, di ritorno dal viaggio in Sardegna con Fabrizio, fa i conti con un’inaspettata scoperta.

● Giulia riceve una notizia che aspettava da tanto.