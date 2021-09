“Un posto al sole”, le anticipazioni: la rabbia travolge Fabrizio

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 settembre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Fabrizio (Giorgio Borghetti) è sempre più nervoso e preoccupato per la campagna denigratoria scoppiata sui social contro il marchio Rosato e lo spot appena uscito. Marina (Nina Soldano) cerca in tutti i modi di distrarlo, ma si rende conto che la situazione sta precipitando quando il marito rompe un bicchiere in un gesto di stizza. Non solo: la Giordano si accorge anche del fatto che, con la scusa di calmare i nervi, Fabrizio beve più del solito. Rosato tocca il fondo quando un giornalista lo ferma per strada e gli fa una domanda provocatoria: come può aver girato uno spot dove si erge a paladino della famiglia tradizionale, quando tutti sanno che ha ucciso il padre? Accecato dalla rabbia, Fabrizio aggredisce il giornalista e il suo cameraman. Subito dopo si scusa, ma il danno è fatto. Il giorno dopo, infatti, Marina rimane basita vedendo sul suo tablet il video di Fabrizio che aggredisce i giornalisti… È l’ennesimo atto denigratorio nei confronti dell’imprenditore: come usciranno da questo tunnel Marina e Fabrizio?

Attenzione! Lunedì 13 settembre va in onda una doppia puntata di “Un posto al sole” e l’appuntamento è anticipato alle 20.20.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 settembre)

Niko respinge Susanna che vorrebbe mostrargli di essersi pentita. Parlando con Angela, però, il ragazzo capisce di volerle ancora bene e va a cercarla: la trova in studio, priva di sensi in una pozza di sangue. Rossella si prepara al concorso per la specializzazione e trova sostegno in Ornella. Fabrizio si sente un po’ in colpa e cerca di ricostruire il rapporto con Marina dopo il litigio con Alice. Roberto è sempre più preoccupato per Filippo. Samuel è molto avvilito: si convince di non avere più amici e di essere prossimo al licenziamento.

Le anticipazioni dal 13 al 17 settembre