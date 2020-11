“Un posto al sole”, le anticipazioni: la solidarietà si scontra col pregiudizio

06 Novembre 2020 | 15:15 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Giulia (Marina Tagliaferri) aiuta una famiglia rom a ottenere i documenti necessari a dimostrare di avere diritto a una casa popolare. Risultato: la Poggi si sente orgogliosa e felice per aver dato un tetto a Thea Dimitru (Marine Galstyn) e alla sua famiglia… Non può immaginare, però, che questa iniziativa finirà per portarle guai. All’inizio sono critiche che arrivano dai suoi stessi amici. In particolare è Silvia (Luisa Amatucci) a rinfacciarle di aver aiutato una famiglia di persone che possono essere pericolose per la società. Giulia rimane allibita sentendo queste parole, mentre Ornella (Marina Giulia Cavalli) tenta di giustificare la Graziani, ancora scossa per l’aggressione che ha subìto proprio da due rom. Quando poi Giulia va a trovare la famiglia Dimitru, scopre che qualcuno ha scritto “Via gli zingari” sulla porta dell’appartamento. Thea è molto scossa e le racconta di essere stata anche aggredita verbalmente dai vicini di casa. Come se non bastasse, Giulia stessa viene aggredita alle spalle da alcuni condomini che la fanno cadere dalle scale. La Poggi, dunque, finisce in ospedale con una ferita alla testa, ma a questo punto non sa decidere se denunciare o meno l’accaduto perché ha paura di mettere i Dimitru ancora di più nei guai.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 novembre)

Silvia e Alberto vengono aggrediti da due tizi che si sono fermati per “aiutarli” quando la loro auto è rimasta in panne. Roberto porta avanti con Lara il piano contro Marina e Fabrizio. Alberto accetta un lavoro da Barbara Filangieri, storica amica della famiglia Palladini. Bice prosegue nella vendetta contro Guido, sfruttando l’ignaro Cotugno. Serena si decide a parlare a Filippo, ma c’è un imprevisto. In assenza di Silvia, Alex prende le redini del Caffè Vulcano e si scontra con Patrizio. Renato, preoccupato per Niko, chiede a Franco di parlargli.

Le anticipazioni dal 9 al 13 novembre

● Serena è pronta a partire per Tenerife e raggiungere Filippo. Uno strano inconveniente progettato da Leonardo che rischia di fermarla le fa aprire gli occhi su Arena.

● Marina cerca di capire quale sia il legame tra Lara e Roberto.

● Alberto affronta con entusiasmo il primo giorno di lavoro nell’agenzia della Filangieri.

● Beatrice procura a Niko un colloquio allo studio Leone.

● Michele, dopo l’aggressione subìta da Silvia, non riesce più a comunicare con lei.

● Bice trama ancora contro Guido, ma per ora è solo Mariella a farne le spese.