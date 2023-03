“Un posto al sole”, le anticipazioni: la strana euforia di Guido

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 marzo su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Mariella (Antonella Prisco) nota che Guido (Germano Bellavia), rinomato pigrone, è tornato a casa troppo euforico da una delle uscite settimanali con Michele (Alberto Rossi). Quando gli chiede perché sia rientrato così tardi, Del Bue dice che sono andati in un locale dove il servizio era lentissimo. La Altieri è perplessa: un locale così affollato al lunedì sera?… Sospettando una bugia, Mariella annusa di nascosto i vestiti di Guido per scoprire un eventuale profumo da donna. Quando Mariella racconta a Bice (Lara Sansone) dell’accaduto, lei l’ammonisce: non si lamenti e metta invece Guido di fronte a un fatto compiuto. Organizzi qualcosa lei, insomma: una crociera, per esempio. Mariella è perplessa: Guido è entusiasta e iperattivo solo quando esce con Michele; appena rientra, ridiventa un uomo tutto divano, pigiama e zapping. E infatti quando Mariella dice a Guido di essere stata in un’agenzia di viaggi con Bice e aver fatto un pensierino sul prenotare una crociera, Del Bue la stoppa subito: è marzo, perché pensare all’estate? Mariella, irritata e frustrata, incassa il colpo!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 marzo)

Viola è in pena per Damiano: potrebbe essere stato ferito in un raid criminale. Angela capisce che l’atteggiamento aggressivo di Rosa viene dalla sua vita difficile. Roberto fa un passo importante verso Lara, ma rassicura Marina sul loro futuro. Otello torna a Indica lasciando tutti preoccupati. Manuela continua a provare sentimenti per Niko; lui però manda segnali contrastanti. Dopo la morte della madre, Silvia può contare su Michele, mentre la distanza con Giancarlo sembra acuirsi. Alberto è “colpito” dall’architetto Diana Dalla Valle.

Le anticipazioni dal 20 al 24 marzo