“Un posto al sole”, le anticipazioni: la terribile scelta di Niko

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50







Il processo per l’uccisione di Susanna (Agnese Lorenzini) sta per iniziare e Lello Valsano (Gianluca Pugliese) si prepara ad affrontarlo seguendo le indicazioni dell’avvocato Emilio De Lambro (Francesco De Rienzo). Questi gli ha detto che invocare l’infermità mentale è l’unico modo per sfuggire a una condanna pesantissima, quindi Valsano passa tutto il giorno a letto mantenendo un aspetto smunto e provato. L’avvocato si complimenta con lui per la determinazione e lo rassicura: è sulla giusta strada. Intanto Niko (Luca Poggi) non è ancora convinto di costituirsi parte civile per far valere i suoi diritti di “danneggiato”. Partecipare al processo potrebbe provocargli ulteriori atroci sofferenze e ne parla con Alberto (Maurizio Aiello). Lui lo sprona a partecipare: se Valsano non avesse la giusta pena, lui potrebbe pentirsi amaramente di essersi tirato fuori dal procedimento giudiziario e di non aver contribuito a far ottenere giustizia alla povera Susanna! Le parole di Palladini colpiscono Poggi: Niko decide che affronterà di tutto affinché quell’assassino la paghi cara.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 gennaio)

Elena cerca di convincere Alice a tornare a Londra, mentre Marina cerca di persuadere la nipote a non rivelare la verità su quanto successo con Nunzio. Mariella litiga ancora con Serena e costringe Guido a redarguire la Cirillo. Viola sembra non riuscire a mettere da parte i sentimenti che prova per Damiano. Lia ottiene finalmente ciò che sperava grazie a un gesto eclatante di Alberto, ma Diego è attanagliato da inquietanti sospetti sulla sincerità della Longhi e decide di indagare per vederci chiaro.

Le anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio