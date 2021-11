“Un posto al sole”, le anticipazioni: la tragedia che riunisce

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 novembre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Una circostanza tragica fa sì che Nunzio (interpretato da Vladimir Randazzo, che sostituisce Vincenzo Messina) torni a Napoli. Chiara (Alessandra Masi), la sua ex, ha avuto un terribile incidente in cui è morto anche suo padre. Nunzio non ci pensa due volte a guidare tutta la notte per andare a trovarla in ospedale. La Petrone, fuori pericolo ma molto scossa, è felice di vederlo; lui le tiene le mani per confortarla. Quando arriva la polizia per interrogare la ragazza, Nunzio esce dalla camera. È irritato, gli sembra che il colloquio sia lungo più del dovuto. Franco (Peppe Zarbo), che è lì con lui, cerca di calmarlo. Chiara, intanto, spiega ai poliziotti che alla guida dell’auto c’era come sempre il padre, ma le sue affermazioni non sembrano vere e l’alcol test dice che la ragazza aveva bevuto quella sera. Quando Nunzio torna da lei, la Petrone cerca di nascondere la preoccupazione. Tornati alla Terrazza, Franco chiede a suo figlio se con Chiara c’è ancora una storia. Lui nega, ma con la Petrone ha vissuto la sua relazione più importante. Franco capisce che Nunzio è ancora molto preso.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 novembre)

Dopo gli ammonimenti del padre, Vittorio è costretto a comportarsi con Speranza in modo diverso da come vorrebbe. Roberto, spalleggiato da Lara, tenta nuovamente di manipolare Marina, ma le cose non sembrano andare secondo i piani. Irene teme di essere abbandonata e si mette in pericolo. Michele è pronto a tornare in radio, ma un drammatico evento potrebbe costringerlo a rinunciare. Susanna si ritrova faccia a faccia con Mattia, il suo aggressore: inizia un convulso inseguimento all’interno dell’ospedale.

Le anticipazioni dal 22 al 26 novembre