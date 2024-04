“Un posto al sole”, le anticipazioni: l’amore di Niko tira in ballo tanti…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 aprile su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Niko (Luca Turco) decide di passare la giornata festiva del 25 aprile ad Amsterdam con Valeria (Benedetta Valanzano) e chiede a Renato (Marzio Honorato) di fare da babysitter a Jimmy (Gennaro De Simone). Il padre accetta, ma è perplesso: suo figlio deve essere davvero preso da questa ragazza per andare ad assistere a un festival sui tulipani! Jimmy, invece, la prende male. Dopo aver finto davanti a Niko di essere felice di rimanere col nonno, una volta solo con Renato il ragazzino mostra tutto il suo disappunto. Poggi non sa come tirarlo su e pensa che l’unica potrebbe essere la madre. Ma Micaela (Gina Amarante) è troppo impegnata con la radio e con Samuel (Samuele Cavallo) per dare retta al figlio e Renato si rivolge alla gemella Manuela (Gina Amarante), zia di Jimmy. La ragazza, in realtà, non sta attraversando un periodo sereno. Tanti pensieri la turbano: Costabile (Antonio Fiore) insiste per coinvolgerla in un progetto imprenditoriale rischioso e Niko è ad Amsterdam con un’altra… Riflettendoci, però, conclude che distrarsi con il nipotino le farà bene. E infatti Jimmy torna a sorridere appena la vede.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 19 aprile)

Con un regalo Damiano trasforma da triste a felice la giornata di compleanno di Viola. Valeria si confronta con Niko per capire la natura del loro rapporto. Serena ascolta lo sfogo di Manuela e cerca di capire fino a che punto sia ancora presa da Niko. Flavio teme che Diana possa riprendersi e denunciarlo, così cerca ancora l’aiuto del boss Torrente. Michele si prepara ad accogliere Fabiana a Napoli. E a Mariella non sfugge la gelosia di Silvia. Nunzio continua a indagare sui loschi affari di Bianchi e sul suo ruolo nel presunto incidente di Diana.

Le anticipazioni dal 22 al 26 aprile