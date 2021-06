“Un posto al sole”, le anticipazioni: Lara e Pietro complottano, ma Ferri…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 giugno su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Lara (Chiara Conti) incontra Pietro (Simon Grechi) per dirgli ciò che sa della vendita dei terreni dei Cantieri. Abbate è demoralizzato: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non ha accettato l’offerta per la cessione… La Martinelli, seducente come al solito, lo invita a lasciare la panchina dove stanno discutendo per godersi un aperitivo al bar. Pietro accetta, ma resta diffidente anche quando la donna gli assicura che scoprirà il nome del potenziale acquirente che ha offerto più soldi a Roberto. Lara non può immaginare che Ferri ha osservato tutta la scena. Disgustato, si è reso conto di quanto lei sia falsa e pericolosa. Così, quando la donna poco più tardi va da lui, la smaschera dopo un breve scambio di convenevoli: con chi crede di avere a che fare? Non si permetta mai più di trattarlo come uno stupido! Lara tenta di giustificarsi dicendo che non è come pensa; visto poi che Roberto non si calma, sfodera tutto il suo fascino e lo seduce nuovamente. Ferri cede alla tentazione, ma stavolta non basterà l’avvenenza di Lara per far sì che si fidi ancora di lei.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 maggio al 4 giugno)

Renato inizia a spiare Raffaele col drone di Jimmy, ma il portiere non si fa sorprendere mentre ozia. Roberto affronta la crisi dei Cantieri con Marina. Franco cerca giustizia per Ernesto, ma finisce nel mirino di Biagio. Vittorio ha un incontro ravvicinato con Speranza. Alberto, deciso a passare le vacanze col piccolo Federico, inizia a pressare Clara. Nonostante i tentativi di Silvia, Michele non coglie il suo bisogno di attenzioni e la lascia sempre più delusa e amareggiata. Pietro inizia a costruire un ambiguo legame con Clara.

Le anticipazioni dal 7 all’11 giugno

Alberto, che ha anche uno scontro con Niko, si illude di poter mettere a posto le cose con Clara, ma non fa i conti con Patrizio...

Patrizio vede farsi più forte la possibilità di costruire una storia con Clara.

Raffaele tira dalla sua parte tutto il condominio nella guerra contro Renato.

Giancarlo si fa nuovamente avanti con Silvia e i due decidono di bissare il pomeriggio al cineforum. Ma c’è un terzo incomodo “in agguato”.

Marina riceve una visita inattesa.

(Il 10 giugno la soap non va in onda)