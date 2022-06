“Un posto al sole”, le anticipazioni: Lara ha capito, deve lasciare Roberto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 giugno all’1 luglio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Lara (Chiara Conti) guarda attonita le lenzuola sporche di sangue: ha avuto una grossa perdita e teme di aver perso il bambino che aspetta da Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Quando lui entra in camera, la Martinelli finge che vada tutto bene e nasconde la macchia. Roberto le fa notare che non ha una bella cera e le consiglia di riposare… Ma appena se ne va, lei fa tutt’altro: nasconde la biancheria sporca e corre all’ospedale. Ferri, intanto, si è già lasciato prendere da altro: ha raggiunto Marina (Nina Soldano) e ha ripreso a cercare di riconquistarla. La Giordano, però, lo frena: Lara aspetta un bambino da lui e Roberto non può far finta che non esistano, deve occuparsi di loro… Ma il bambino di Lara c’è ancora? La Martinelli esce dall’ospedale reggendosi appena in piedi. Arrivata a casa, prende un borsone e si prepara a riempirlo. Che intenzioni ha? Cosa le hanno detto alla visita? Di certo c’è che la donna non ha intenzione di parlarne con Roberto e che ha già un piano che è decisa a portare a termine con freddezza.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 giugno)

Sfumata l’occasione per fare quel che gli hanno chiesto i camorristi, Raffaele ha un crollo emotivo e si rifugia nell’abbraccio di Elvira, ma Diego lo vede. Espedito arriva all’improvviso a Napoli e Samuel è di nuovo nei guai. Riccardo cerca di riconquistare Rossella, ma lei non si fida più. Michele stupisce Silvia. Niko deve gestire l’ansia di Renato per l’imminente vacanza di Jimmy con Micaela. Lara non sopporta la vicinanza lavorativa tra Marina e Roberto e s’intromette nel loro rapporto suscitando il nervosismo della Giordano.

Le anticipazioni dal 27 giugno all’1 luglio