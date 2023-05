“Un posto al sole”, le anticipazioni: Lara riceve una visita molto sgradita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 maggio all’1 giugno su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Settimana “corta” per la nostra soap, che non andrà in onda venerdì 2 giugno. Ida (Marta Anna Borucinska) arriva a Palazzo Palladini. Aria smarrita e italiano stentato, chiede a Raffaele (Patrizio Rispo) della signora Lara Martinelli (Chiara Conti). Il portiere le dice che non abita nel palazzo, ma è ospite di un condomino. In casa Ferri, Silvana (Anna D’Agostino) dice a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) che una ragazza polacca, una certa Kovalenko, cerca la Martinelli. Lara è impietrita, cerca di nascondere l’angoscia che la divora, e scende nell’atrio dove attende Ida e le dice che non era necessario che venisse fin lì: non avrebbero dovuto concordare un colloquio con calma? La giovane è frastornata: colloquio? No! È venuta per il bambino. Lara l’interrompe: il bimbo riposa e il dottor Ferri è molto impegnato e non può occuparsi di queste cose. Ida non capisce, ma asseconda Lara che la prende sotto braccio e la trascina in giardino: qui potranno parlare tranquillamente. E da sole. Raffaele le guarda incuriosito, mentre Lara già pensa a come liberarsi della polacca.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 maggio)

Con un coraggio che rasenta l’incoscienza, Giulia affronta Eduardo accusandolo, di fronte ai suoi scagnozzi, di aver picchiato una donna; come reagirà il boss del quartiere? Ida, la vera madre di Tommaso, si è pentita di aver dato via il piccino: per Lara si annunciano guai. Speranza e Micaela sono ai ferri cortissimi per il cuore di Samuel. Luca torna a Napoli per prendere servizio come primario. Guido e Mariella finalmente si godono la crociera. Le gemelle Cirillo mettono in difficoltà Niko con Alberto.

Le anticipazioni dal 29 maggio all’1 giugno