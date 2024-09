“Un posto al sole”, le anticipazioni: Lara viene umiliata da Ferri

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 27 settembre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.45) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) arriva a casa molto irritato. Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) non intendono assecondarlo nel suo piano scellerato. Non vogliono proporsi come genitori affidatari di Tommaso (Luigi De Feo), per toglierlo definitivamente a Ida (Marta Anna Borucinska) e poi lasciare che se ne occupi lui. Roberto tratta male anche Marina (Nina Soldano), ma lei non rinuncia a dirgli ciò che pensa: questa storia lo sta facendo uscire di senno e alla fine rimarrà solo e sconfitto! A casa di Lara (Chiara Conti), intanto, suor Maura (Stefania Micheli) cerca di capire le intenzioni della Martinelli: vuole ancora farsi manovrare da Ferri? Non ha capito che è il male in persona? Lara annuisce, ma in realtà pensa tutt’altro. Quando Roberto va a trovarla, infatti, lei si allinea completamente alle sue idee: come sarebbe bello crescere insieme il piccolo Tommy… Dunque lei farà come dice lui! Ferri, però, non vuole una vita con Lara, non ci pensa neppure. Quando la Martinelli lo capisce, inizia a schiaffeggiarlo. Lui reagisce bloccandole il polso, poi la umilia e la lascia in lacrime. Forse Ferri si è reso conto che dovrà sopportare la sconfitta?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 settembre)

Niko salva Alberto da un agguato ordinato da Torrente. Samuel rivede Micaela. Rossella è contenta di essere apprezzata dal nuovo primario; rimane, però, la tensione fra lei e Riccardo. L’andamento del processo a Lara allontana sempre di più Roberto e Marina. Renato si lamenta di essere messo sempre più da parte nell’educazione di Jimmy e sospetta che ci sia lo zampino di Valeria. Trascinata da Bice in palestra, Mariella cerca di distrarsi dal pensiero costante di Guido e spera di riuscire a riprendere in mano la sua vita.

Le anticipazioni dal 23 al 27 settembre