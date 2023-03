“Un posto al sole”, le anticipazioni: le affinità elettive… e lo studio rinnovato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 marzo su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Niko (Luca Turco) avvisa Alberto (Maurizio Aiello) che non potrà esserci all’appuntamento con l’architetto per l’ampliamento dello studio. Alberto lo rassicura: non c’è problema. Quando suona il campanello, Palladini si trova davanti una bella donna che lo colpisce: look curato, modi eleganti, si presenta come Diana Dalla Valle (Sara Zanier). Visti gli ambienti, Diana dice che manderà un tecnico a prendere le misure precise, poi sottoporrà alla loro attenzione alcune soluzioni per l’ambiente. Guardandosi attorno, però, Alberto ammette che, sinceramente, lui avrebbe cercato un’altra sede più centrale e prestigiosa. Diana lo rassicura: lo studio “rinnovato” può diventare davvero molto bello. Vista l’ora, Palladini invita l’architetta a pranzo. Tra i due c’è un’immediata affinità, scoprono di avere molte amicizie in comune, di aver frequentato gli stessi ambienti e di essere andati spesso in vacanza negli stessi posti… Strano che non si siano mai incrociati, considera Alberto: si sarebbe ricordato sicuramente di lei! Diana sorride lusingata, mentre l’avvocato la osserva sempre più intrigato. Sembra proprio che la simpatia tra i due sia forte.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 marzo)

Teresa muore all’improvviso lasciando Otello disperato; la cerimonia funebre è straziante. Luca, prima di lasciare Napoli, chiede a Giulia di vedersi. Franco torna dalla Nuova Zelanda e trova Bianca molto giù per la morte di Teresa. Samuel si esibisce come spogliarellista durante la festa per l’8 marzo al Vulcano: anche questo è un tentativo per risollevare le sorti del locale. Marina fatica ad accettare che Lara sia di nuovo presente nella vita di Roberto. Irene comunica ai genitori il desiderio di conoscere Tommaso.

Le anticipazioni dal 13 al 17 marzo