“Un posto al sole”, le anticipazioni: le frustrazioni di Samuel esplodono

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 giugno su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Rientrato dal viaggio con Speranza (Mariasole Di Maio), Samuel (Samuele Cavallo) riceve la visita di Micaela (Gina Amarante) che lo deride per la vacanza nell’oasi naturalistica. Samuel ostenta entusiasmo, ma lei vorrebbe che ammettesse che s’è annoiato. Gli dice, poi, che di lui s’era fatta un’idea diversa. Credeva fosse un tipo da “vorrei, ma non posso”, e invece è quello da “potrei, ma non voglio”. Il peggio: quello che guarda passare i treni, non li prende mai e poi rimpiange quando è troppo tardi. Samuel rimane colpito: sente che la sua vita si sta allontanando sempre di più da quel che sognava. La mattina dopo Speranza gli porta la colazione. Non accorgendosi del suo umore nero, s’informa sui suoi turni lavorativi per i tanti impegni dei prossimi giorni. Samuel sbotta: crede che debba stare sempre ai comodi suoi? Anche lui ha una vita! Speranza è spiazzata. Più tardi gli manda un vocale conciliante: nel weekend non andranno al paese; che cosa vorrebbe fare di bello? Sorpreso dall’apertura della ragazza, Samuel chiede tempo per pensarci, le farà sapere. Ma Speranza è ferita da questa freddezza. Sembra proprio l’inizio di una crisi di coppia.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 giugno)

All’ultimo, Ida decide di non lasciare Napoli, ma nel viaggio di rientro ha un “incidente”. Cerruti va a casa di Mariella sperando che Castrese sia pronto a fare coming out: è troppo ottimista… Renato non prende bene la frequentazione tra Giulia e Luca; per evitarla, chiede ospitalità ad Otello, ma il suo strano comportamento è notato da Raffaele. Ornella è triste per il suo “ridimensionamento” in ospedale. Niko vede Manuela con Costabile e prende le distanze da lei. Nunzio bacia Rossella: sono entrambi sorpresi.

Le anticipazioni dal 19 al 23 giugno