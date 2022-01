“Un posto al sole”, le anticipazioni: le pessime amicizie di Chiara

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Chiara (Alessandra Masi) è sempre più giù. Gli affari vanno male e il padre le manca come non mai. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) le ha proposto di mettersi in affari con lui per risolvere i problemi della radio, ma quell’uomo non le piace. Nell’ufficio che era del padre, la Petrone guarda una foto che li ritrae quando erano felici e il suo sconforto cresce… Le ci vorrebbe un po’ di cocaina, ma non ne ha e va nel panico. Chiama, così, Ludovico (Roberto Caccioppoli), un amico che la aiuta spesso in queste situazioni. Nunzio (Vladimir Randazzo), però, incrocia Ludovico e si chiede cosa ci faccia quel gradasso con Chiara. La Petrone cerca di distoglierlo dalla gelosia e lo porta a mangiare un sandwich. Ma al Caffè Vulcano il silenzio tra loro è imbarazzante… Poi Chiara riceve un messaggio ed esce con la scusa di dover tornare al lavoro. Nunzio, però, non ci vede chiaro e la segue. I suoi sospetti sono fondati: la ragazza incontra Ludovico per farsi consegnare la droga, ignara del fatto che il suo ragazzo la sta spiando.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 gennaio)

Lo scandalo del grano “tossico” ha dato il colpo di grazia all’equilibrio di Fabrizio e Marina è, al contempo, angosciata e decisa a non subirne più la furia distruttiva. Franco cerca di rassicurare Katia sul rapporto tra Nunzio e Chiara. Alberto mette sempre più sotto pressione Clara. Mariella capisce che Cerruti sta mettendo a rischio il suo rapporto con Sarti. Jimmy è molto colpito da una lezione legata al Giorno della Memoria e dal tragico passato dell’Olocausto riaffiora una storia legata a Palazzo Palladini.

Le anticipazioni dal 31 gennaio al 4 febbraio