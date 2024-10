“Un posto al sole”, le anticipazioni: le preoccupazioni di Mariella

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 ottobre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







Mariella (Antonella Prisco) confida a Bice (Lara Sansone) quello che ha saputo da Cotugno (Walter Melchionda). A quanto pare, Guido (Germano Bellavia) fa il doppio gioco alle sue spalle… Bice, però, la ascolta distrattamente. È troppo presa da altro: Lello (Lucio Pierri), l’uomo che sta frequentando, smentisce tutte le dicerie sugli uomini attraenti e liberi non più giovanissimi… E non la faccia scendere in particolari! Mariella è demoralizzata: adesso all’amica non importa nulla di lei. Anzi, senza neanche averle chiesto il permesso, Bice ha invitato Troncone a casa della Autieri! Quando arriva l’uomo, Mariella vede subito che è strano, finto, fastidiosamente snob. E poi quel nome non le è nuovo. Infatti quando la coppia trascina Mariella al Caffè Vulcano per un aperitivo, Silvia (Luisa Amatucci) chiarisce le idee alla vigilessa: quel Troncone è l’uomo che in passato ha cercato di truffare Otello. Mariella ora vuol mettere in guardia Bice.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 ottobre)

All’inaugurazione del parco archeologico, Costabile litiga con Manuela e Niko: l’intervento di Filippo evita una rissa. Damiano e i suoi uomini sorvegliano il ristorante di cui Torrente è socio occulto. Viola non sa se andare a Barcellona con Raffaele e Antonio. Nunzio decide di trasferirsi da Diana e Samuel va in crisi. Rossella riceve una carezza dal primario: è una sgradevole consuetudine del superiore o è lei che è “suggestionata”? Manuel soffre per i pettegolezzi su sua madre Rosa e Don Antoine. Guido vuole spillare soldi da Mariella.

