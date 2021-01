“Un posto al sole”, le anticipazioni: Leonardo e Filippo finiscono in guai grossi

08 Gennaio 2021 | 15:13 di Gabriella Persiano

Filippo (Michelangelo Tommaso) vuole fare di tutto per aiutare Leonardo (Erik Tonelli) a uscire dal tunnel della droga, così si chiude con lui al B&B di Serena (Miriam Candurro) per controllarlo. In crisi d’astinenza, Leonardo cerca di scappare. Non trovando le chiavi, inizia a provocare Filippo: perché si preoccupa tanto per lui? Per farsi odiare una volta per tutte, racconta la verità sulla fine di Tommaso, il fratello di Filippo. Fu Leonardo metterlo nei guai in Messico e non viceversa. E quando furono sequestrati, i narcotrafficanti riuscirono a ucciderlo dopo la fuga perché tornò indietro per salvare Arena. Choccato, Filippo chiama Serena per sfogarsi, ma la distrazione permette la fuga di Leonardo. Filippo lo trova vicino al B&B, ma vengono raggiunti da due spacciatori che conoscono Leonardo. Sartori cerca di liquidarli offrendo soldi, ma è un errore. Uno dei due lo minaccia con un coltello per farsi dare tutto quello che ha. E non finirà qui.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 gennaio)

Alex riceve un’allettante proposta di lavoro a Madrid, ma non vuole allontanarsi da Napoli. Marina è in pena per le condizioni di Fabrizio. Bianca riceve in regalo un boomerang: disubbidendo ai genitori, decide di usarlo insieme con Jimmy e rischiano di mettersi nei guai. Malgrado le resistenze di Raffaele, Diego vuole portare avanti il suo progetto imprenditoriale, ma scopre che non è facile trovare i soldi per finanziarlo. Leonardo è sempre più alla deriva e chiede aiuto a Filippo e Serena, che lo accolgono in casa.

Le anticipazioni dall’11 al 15 gennaio

● Alberto sta per trasferirsi nel suo nuovo appartamento da single, ma Clara lo mette davanti a un ultimatum: se si trasferirà nella nuova casa, allora dovrà dimenticarsi di lei e di suo figlio.

● Cerruti si compiace della sottile gelosia di Bruno nei confronti di Vittorio, il suo nuovo coinquilino.

● Renato, desideroso di alleggerire Niko nella gestione dello studio legale, avanza una sorprendente proposta.

● Vittorio cerca in tutti i modi di convincere Alex ad accettare il lavoro di grafica a Madrid.