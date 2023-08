“Un posto al sole”, le anticipazioni: l’estate complicata di Nunzio e Rossella

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 agosto su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Nunzio (Vladimir Randazzo) sta per andare al lavoro quando riceve una visita inaspettata: Ada (Annalisa Pennino) gli propone di andare in Salento con lei. Nella grande villa affittata da alcuni amici si sono liberate delle camere a un prezzo stracciato! Cammarota è costernato: al momento non ha soldi per farsi una vacanza, e poi ha dato la sua disponibilità a Silvia (Luisa Amatucci) per lavorare ad agosto, dunque non può accettare. Ada “incassa” e lo saluta con un innocente bacio sulle labbra. Più tardi, al Vulcano, Nunzio ripensa alla proposta e, pentito, si chiede perché abbia rifiutato così impulsivamente. Ne parla, dunque, con Diego (Francesco Vitiello) e gli confessa di aver bisogno di staccare un po’. Giordano decide di aiutarlo e sistema i turni estivi: vada e non si faccia problemi! Nel frattempo, anche Rossella (Giorgia Gianetiempo) viene a sapere dei piani per le vacanze di Nunzio e della collega. Così quando passa dal Vulcano prima della partenza per Lisbona, vedendo Nunzio si mostra turbata, anche quando il ragazzo la abbraccia per augurarle buone vacanze…

Viola intuisce che Antonio è turbato e cerca di scoprire cosa sia successo con l’amichetto Manuel. Le distanze tra Giulia e Luca si sono accorciate e Renato è sempre più insofferente per la presenza del primario in casa della ex. Samuel prova a essere sincero con Speranza, ma si trova sempre più imbrigliato nelle sue stesse menzogne. Damiano rievoca l’amicizia con Eduardo e l’evento che li separò definitivamente. In vista del battesimo, Roberto è sempre più legato a Tommaso, mentre Marina non si arrende nel tentativo di smascherare Lara.

