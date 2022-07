“Un posto al sole”, le anticipazioni: l’incubo di Ornella si chiama Elvira

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 5 agosto su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Dopo i recenti screzi con Ornella (Marina Giulia Cavalli) a causa di Elvira (Giusi Cataldo), Raffaele (Patrizio Rispo) è deciso a rimediare e ricoprire di attenzioni la moglie: una cena romantica cucinata con amore potrebbe essere il punto di partenza. Quando la Bruni rientra dal lavoro, dunque, rimane piacevolmente colpita da questa sorpresa. La serata trascorre serena, almeno fino a quando i due si ritrovano sul divano e Raffaele inizia a baciare la moglie. La donna, infatti, non riesce a togliersi dalla testa la scena vista qualche ora prima, quando è andata a dare un’occhiata al corso per sommelier al Caffè Vulcano. Curiosa di vedere Elvira, la donna che ha così colpito Giordano da meritare le sue confidenze sulla minaccia dei camorristi prima della moglie, Ornella si è resa conto di quanto la Tomei sia solare e accogliente. Con la mente affollata da pensieri di gelosia, invidia e rabbia, quindi, Ornella interrompe Raffaele intento a baciarle il collo. Proprio non ce la fa! La serata, insomma, finisce male. Forse tra i coniugi Giordano si è aperta una crisi che non sarà superabile soltanto con le piccole attenzioni di tutti i giorni.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 luglio)

Speranza porta Samuel al caseificio del suo temuto papà Espedito. Chiara parte da sola e Nunzio non si dà pace. Manuela cerca di dissuadere Micaela dal partire col fotografo olandese appena conosciuto e, pur di proteggere Jimmy dalla ennesima delusione, potrebbe ricorrere a una mossa azzardata. Franco si sente in colpa per non aver detto a Nunzio d’aver visto Chiara all’aeroporto. Giulia si incontra e si scontra con una vecchia conoscenza del palazzo. Lara continua a tramare contro Marina per tenere legato a sé Ferri.

Le anticipazioni dall’1 al 5 agosto