“Un posto al sole”, le anticipazioni: Luca e Giulia vanno a vivere “insieme”!

Luca (Luigi Di Fiore) confessa a Giulia (Marina Tagliaferri) che non vede l’ora di lasciare la casa di Michele (Alberto Rossi) e trovarsi un appartamento “suo”. Non che si trovi male col giornalista, anzi. Però gli crea un certo imbarazzo il fatto che Saviani sia il padre di Rossella (Giorgia Gianetiempo), della quale De Santis è il superiore all’ospedale. Lo ha capito bene durante la recente festa di compleanno di Michele: Rossella non era a suo agio… La ricerca della casa, però, non è facile: Luca aveva visto un appartamento perfetto, ma se l’è accaparrato chi lo ha visto prima di lui. Giulia ascolta con attenzione e, rientrata a casa e travolta dal silenzio del suo enorme appartamento vuoto, viene illuminata da un’idea che potrebbe aiutare sia lei che Luca. La Poggi propone a De Santis di andare a vivere in terrazza con lei fino al ritorno dei suoi dalla Sicilia: così potrà cercare con calma. Luca è piacevolmente stupito dalla soluzione. Peccato che Renato (Marzio Honorato) sia travolto da un moto di gelosia quando vede il primario arrivare a Palazzo Palladini col trolley…

Rossella è sempre più frustrata dall’atteggiamento scostante del nuovo primario Luca: sarà Nunzio a ridarle il sorriso con un bacio. Alberto preme su Clara perché smetta di frequentare Eduardo. Lara spera di “disinnescare” la minaccia di Ida facendola assumere come baby-sitter di Tommaso. Mariella sospetta che dietro lo pseudonimo “Bufalotto Sensibile” si celi suo nipote Castrese e decide di indagare. Viola fugge da Eugenio il più possibile: la distanza tra loro sembra ormai incolmabile. Luca prova ad accorciare le distanze con Giulia.

