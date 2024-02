“Un posto al sole”, le anticipazioni: Luca è sempre più disperato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 febbraio su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







Ornella (Marina Giulia Cavalli) ha un chiodo fisso: continua a pensare a Luca (Luigi Di Fiore) e allo strano episodio che gli è accaduto: un vuoto di memoria che non può essere stato causato solo dalla stanchezza. Ignara del fatto che De Santis ha l’Alzheimer, la Bruni sospetta che ci sia qualcosa che non va. Luca intanto è giù di morale, perché perde colpi. Giulia (Marina Tagliaferri) tenta di confortarlo, gli ricorda che all’ultima visita il neurologo ha detto che non ci sono peggioramenti, ma un nuovo episodio travolge Luca… In ospedale cerca Rossella (Giorgia Gianetiempo) ed è molto indispettito per questa assenza. Un’infermiera, però, gli ricorda che la dottoressa Graziani è al corso per il servizio in ambulanza: non ricorda che proprio lui le ha dato il permesso? De Santis finge di ricordarlo, ma nella sua mente c’è il vuoto assoluto. Tornato a casa, il medico cede allo sconforto e inizia a piangere. E quando Giulia cerca ancora di consolarlo, lui confessa di averle mentito: la visita neurologica non è andata bene! Quanto potrà andare avanti senza creare danni ai pazienti?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 febbraio)

Marina continua a cercare di allontanare Ida da Tommy, ma le sue intenzioni sono chiare a Raffaele e Diego. Alberto cerca di convincere Clara a visitare la casa che ha trovato per lei e Federico, ma Rosa è scettica riguardo alle intenzioni del Palladini. Aiutata da Silvia e decisa ad aiutare Alfredo, Mariella trova un modo per mettere Cotugno con le spalle al muro. Michele vuole occuparsi della riqualificazione del centro storico che rischia di penalizzare la popolazione più debole. Viola vede finalmente uno spiraglio di luce nel rapporto con Antonio.

Le anticipazioni dal 12 al 16 febbraio