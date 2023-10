“Un posto al sole”, le anticipazioni: Luca ha un doloroso segreto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 ottobre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







Inaspettatamente, mentre giocano insieme, Bricca morde la mano di Jimmy (Gennaro De Simone): non era mai successo che la cagnolina aggredisse qualcuno! Vedendo il nipote scosso, Giulia (Marina Tagliaferri) decide di parlargli della malattia di Bricca, una forma di demenza senile. A spiegare i particolari, però, è Luca (Luigi Di Fiore), turbato perché sa, in cuor suo, che andrà incontro agli stessi problemi… La Poggi nota che s’è rabbuiato e gli chiede se stia bene. De Santis non accenna alla malattia che lo affligge: dice solo che uno dei suoi più grandi rimpianti è quello di non avere avuto figli. Giulia lo rincuora ricordandogli che non avrà avuto figli, ma ha comunque dato un senso alla sua vita facendo il medico e mettendo a disposizione dei più deboli il suo tempo… E comunque ha ancora tempo per fare tante altre cose! Questa battuta rattrista Luca ancora di più, e la Poggi intuisce che c’è qualcosa di grave sotto. La donna, quindi, va a cercare Michele (Alberto Rossi) al Caffè Vulcano, sperando di scoprire qualcosa di più.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 ottobre)

Viola si lascia andare alla passione con Damiano, ma non lo convince a lasciare la missione da infiltrato. Alberto, deciso a corteggiare Diana anche a rischio di diventare molesto, riceve una doccia fredda. Samuel si sforza di contenere le avance di Micaela per non tradire di nuovo Speranza. Mariella convince Bice a procedere con una separazione pacifica da Sergio. Fomentata da Lara, Ida non si fida di Roberto e Marina, e prova a fuggire col bambino. Nunzio, dopo l’ennesima notte di eccessi, decide di parlare con Rossella per scusarsi con lei.

Le anticipazioni dal 9 al 13 ottobre