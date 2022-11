“Un posto al sole”, le anticipazioni: ma quanto è geloso Riccardo? Troppo!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all’11 novembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Al Caffè Vulcano Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati) progettano un romantico weekend. Visto che è novembre, lui propone una meta montana; lei ribatte che non c’è posto più bello del mare in autunno: relax, passeggiate, poca gente… Mentre si giocano a biliardo la facoltà di scegliere, arriva Nunzio (Vladimir Randazzo) e la Graziani gli chiede un parere. Nunzio non vorrebbe intromettersi, ma di fatto dice la sua. Riccardo è infastidito dalla frequentazione sempre più assidua tra la sua fidanzata e Nunzio. I fantasmi del passato (i tradimenti dell’ex moglie con il fratello…) sono sempre in agguato e proprio non riesce a stare tranquillo. Così, il giorno dopo, non si trattiene quando vede Rossella arrivare al Vulcano con Nunzio: litiga con lei e tratta male l’amico. A peggiorare la situazione arriva Michele (Alberto Rossi) e Riccardo dà il peggio di sé. Al di là della gelosia, Michele lo trova aggressivo con Rossella e questo, dice poco dopo alla figlia, non gli piace proprio. La Graziani è amareggiata dalla situazione che si è creata e Nunzio, dopo aver provato invano a strapparle un sorriso, suggerisce che forse dovrebbero vedersi di meno. Ma lei sembra decisa a non darla vinta a Riccardo!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 31 ottobre al 4 novembre)

Marina riesce a convincere Fabrizio a lasciarla libera, ma un evento inatteso vanifica ogni possibilità di salvezza. Manuela, ferita dalla perdurante distanza di Niko, prende una sofferta decisione che avrà un forte impatto su Jimmy. Lia, scoperta da Diego a frugare nel seminterrato di Alberto, cerca di convincere Giordano a custodire il suo segreto. Viola, decisa ad aiutare Damiano alle prese con il figlio problematico, fa la conoscenza di Manuel e Rosa, solo che a preoccuparla di più non è tanto il bambino quanto la donna.

Le anticipazioni dal 7 all’11 novembre