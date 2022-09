“Un posto al sole”, le anticipazioni: Manuela va al salvataggio di Niko

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 ottobre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Micaela (Gina Amarante) ha organizzato una gita in kayak con Jimmy (Gennaro De Simone) e il ragazzino è entusiasta. Niko (Luca Turco) invece è contrariato: non sarà pericoloso? La gemella Cirillo lo rassicura: con loro ci saranno degli “esperti”… Poggi, dunque, li lascia andare. Non appena si ritrova solo, però, entra in crisi. Il suo sguardo cade sulla foto di Susanna, la rabbia lo assale e il portafotografie finisce sul pavimento in pezzi. Poi Niko prende un bicchiere e si versa un po’ di whisky… In serata Jimmy rientra e trova uno scenario inquietante: una bottiglia vuota per terra e il padre ubriaco! Poggi tenta di sembrare sobrio, ma cade e si fa male. Jimmy è in preda al panico e cerca aiuto, ma non trova neanche Raffaele (Patrizio Rispo). Allora si precipita in strada e vede Manuela (sempre Gina Amarante), che lo tranquillizza e lo riporta a casa. Soccorso Niko, la ragazza rimarrà a dormire sul divano. Poggi teme che racconterà tutto alla sorella e lo metterà nei guai, ma Manuela lo zittisce: lei non sta né da una parte né dall’altra! Forse, però, è frenata dai suoi sentimenti per Niko...

Filippo deve gestire i Cantieri per sostituire il padre che ha rischiato di essere avvelenato insieme a Marina. Viola è ancora innamorata di Eugenio, ma non ritrova la serenità con lui a causa del trauma subito durante l’attentato. Gli inquirenti sospettano di Lara per l’avvelenamento di Marina e Roberto. Nunzio è preoccupato per Chiara e chiede aiuto a Rossella, ma la cosa non è gradita a Riccardo. Otello torna a Napoli per consigliare Renato e Raffaele, preoccupati dall’apertura di una casa-vacanza nel Palazzo: alla fine, però, dà loro torto.

