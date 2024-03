“Un posto al sole”, le anticipazioni: Mariella dichiara guerra alla pigrizia di Guido

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all'8 marzo su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







Le anticipazioni dal 4 all'8 marzo

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

La guerra di Mariella (Antonella Prisco) contro la pigrizia di Guido (Germano Bellavia) è appena cominciata. La Altieri ha più o meno perdonato a Del Bue il fatto di essere andato in Spagna senza di lei. «Va bene così: del resto lei non poteva e lui doveva vedere il figlio, dunque in fondo è tutto giustissimo…» commenta Antonella Prisco, l’attrice che da dodici anni interpreta la vigilessa nella soap. «Ciò che ha fatto arrabbiare molto la mia Mariella, invece, è stato il fatto che il marito, una volta rientrato a casa, sia tornato a fare il bradipo sul divano, interessato solo alle telenovelas!».

Mariella quindi decide di divertirsi senza il marito, in compagnia dell’inseparabile amica Bice Cerruti (Lara Sansone), che non vede l’ora di smuoverla dal ruolo di moglie che mette la famiglia davanti a tutto. «Sono molto solidale con Mariella. C’è solo il fatto che tirerà la corda un po’ troppo…» continua la Prisco. «Del resto, almeno all’inizio Guido non si preoccupa delle continue uscite della moglie. Anzi, è anche felice di potersi guardare la sua serie Saudade do Sol in santa pace. Alla lunga, però, qualcosa lo smuoverà e la Altieri rischierà di passare dalla ragione al torto».

Mariella, quindi, fa sul serio, è davvero arrabbiata, e non cederà fino a un inaspettato colpo di scena. Naturalmente non sveliamo ciò che succederà, ma siamo sicuri che Guido e Mariella ci allieteranno come al solito col loro continuo pizzicarsi. «Definirei Mariella come le montagne russe sulle quali Guido è sempre costretto a fare un giro!» aggiunge Antonella. «Io un marito così non lo sopporterei, ma la Altieri direbbe che si completano e compensano, e questo lo trovo molto romantico».

Se la vigilessa passerà un periodo di arrabbiature, Bice invece sarà felice della sua presa di posizione e la spalleggerà volentieri. «Mariella è affascinata dalla Cerruti perché è esuberante e senza freni: se vuole una cosa, se la prende» dice la Prisco. «Mariella, però, non è così e le sue strategie fanno acqua da tutte le parti: se la Cerruti non guarda in faccia nessuno, lei invece non ci crede mai fino in fondo. La loro rimane comunque una bella amicizia, perché Mariella trova in Bice la forza che le manca, mentre Bice, così dura e impetuosa, alla fine cede alla dolcezza della Altieri».

Al di là di questi periodi di guerriglia, i coniugi Del Bue-Altieri restano comunque una delle coppie più amate della soap.