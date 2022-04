“Un posto al sole”, le anticipazioni: Marina è ancora di fronte alla prova del… cuore

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 maggio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Marina (Nina Soldano) faccia a faccia con Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli): è una situazione che a Un posto al sole abbiamo visto parecchie volte, ma che ancora ci emoziona. E ancora crea un turbinio indecifrabile di emozioni nella Giordano, sempre a un bivio tra seguire il cuore e andare verso Roberto, l’uomo da amare, o la ragione che ora le ha aperto gli occhi sull’ennesima truffa del Ferri imprenditore nei confronti di Chiara Petrone (Alessandra Masi). Nina Soldano sa che il suo personaggio affronta una prova difficile, ma ha fiducia in Marina: «La Giordano in realtà non è mai così indecisa. Se deve prendere una decisione, la prende, a prescindere dalla portata dell’evento, sia esso d’amore o d’amicizia. È una guerriera che lotta per la verità». Infatti, con la solita franchezza Marina rinfaccia a Ferri di affiancarsi a donnette da quattro soldi come Lara (Chiara Conti). Senza esitazioni, però, Ferri ribatte che almeno lui non sposa gente da quattro soldi come invece ha fatto lei con Fabrizio (Giorgio Borghetti). E poi la invita senza mezzi termini a essere coerente con quello che prova e ad ammettere i suoi sentimenti per lui, visto che si capisce che è ancora innamorata. Marina non rimane indifferente a queste parole, in fondo appare davvero presa da Ferri... Ma sarà vero? Nina Soldano ci invita alla cautela: «Roberto è sempre stato il tallone d’Achille di Marina, ma quanto lo sia ancora, è tutto da scoprire. Non date nulla per scontato, neanche un allontanamento da Fabrizio!».

In parallelo, intanto, Marina dovrà anche difendersi da Lara, che cerca di convincere Fabrizio a mettersi dalla sua parte. In fondo, dice, hanno lo stesso obiettivo: separare Marina da Roberto! Quando Rosato le risponde di non voler avere a che fare con lei, la Martinelli gioca la carta vincente: la lettera che Marina non osò dare a Ferri e che non lascia dubbi sui suoi sentimenti. Fabrizio rimane sconvolto dalle parole della moglie e corre da lei per chiederle cosa provi davvero per Ferri. Marina non sa di essere stata smascherata da Lara, tergiversa, assicura che la rottura con Fabrizio non ha nulla a che fare col suo ex... È una mezza bugia che Rosato interpreta come mancanza di sincerità, perciò le chiede di accelerare le pratiche per la separazione. Marina rimane di sasso e quando si ritrova al fianco di Roberto ai Cantieri, cerca di seguire i suoi discorsi sugli affari dell’azienda, ma chiaramente è altrove con il pensiero. Ferri se ne accorge, ma non la convince a confidarsi. Marina sembra decisa nel proposito di non ricascare tra le braccia dell’ex... Fabrizio, nel frattempo, ripensa con ossessione alla lettera di Marina: in mano ha una bottiglia di whisky, è pronto a rifugiarsi di nuovo nell’alcol.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 aprile)

Marina apre a Chiara la sua casa. La ragazza, intanto, decide di dire alla polizia la verità sull’incidente del padre: si prenderà le sue responsabilità e non potrà più essere ricattata. Riccardo si scontra col fratello Stefano. Viola cerca di ricucire lo strappo tra Raffaele e Ornella, ma ormai lui vive quel rapporto come un peso e si sente sempre più vicino a Elvira. Speranza si prepara alla sua prima volta con Samuel, ma il padre Espedito arriva a Palazzo Palladini scortato dai figli. Rossella sente pettegolezzi su Riccardo e Virginia: che Crovi la prenda in giro?

