“Un posto al sole”, le anticipazioni: Marina è in crisi e combina guai

Marina (Nina Soldano) è in casa con Irene (Greta Putaturo) quando succede un incidente che la manda nel panico. La nipote, salita su una sedia per prendere una scacchiera su un mobile, cade e dice che le fa male il collo. Marina chiama aiuto e avvisa Serena (Miriam Candurro). La ragazzina, intanto, è già stata portata in ospedale: tornerà a casa con un collare da portare per qualche giorno. Se i genitori di Irene si rasserenano, a casa Ferri c’è il caos. Marina e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si accusano a vicenda. Lei, accecata dalla gelosia per Lara (Chiara Conti), rimprovera a lui di essere sempre irraggiungibile al cellulare; lui prima dice che aveva il telefono scarico, poi le imputa l’incidente di Irene: anziché pensare alla nipotina, è ossessionata dalla gelosia. Se continua così, conclude Ferri, tra loro è finita! La mattina seguente Marina si sfoga con Serena: quel che è successo è solo colpa sua, dice, perché ormai non pensa che a Lara e a Roberto. Serena capisce la sua crisi.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 marzo)

Mariella è perplessa di fronte all’entusiasmo che Guido dimostra ogni volta che esce con Michele: le nasconderà qualcosa? Decide, dunque, di metterlo alla prova: sarà una delusione… Silvia è schiacciata dai problemi del Vulcano. Alberto è sempre più sicuro di sé, sia negli affari, sia come seduttore. Renato ammira l’efficienza con cui Rosa segue la Terrazza e la casa di Niko. Viola è sempre più confusa sui sentimenti che prova; Eugenio, però, non le vuole dare altro tempo e le propone di formalizzare la separazione.

Le anticipazioni dal 27 al 31 marzo