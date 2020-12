“Un posto al sole”, le anticipazioni: Marina è messa alle strette

18 Dicembre 2020 | 14:57 di Gabriella Persiano

Marina (Nina Soldano) si scontra per l’ennesima volta con l’egoismo di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Anche se lo conosce molto bene, rimane comunque esterrefatta quando lui mette nero su bianco le condizioni per aiutarla a risollevare i Cantieri. Dopo l’affare fallito col magnate russo, infatti, Marina e Fabrizio (Giorgio Borghetti) sono indebitati fino al collo. Ferri ora vuole la maggioranza delle azioni e pretende anche di comprare la parte di Fabrizio a un prezzo stracciato. Marina è in una morsa: non vendere a Roberto significherebbe dover ricorrere a compratori stranieri che in poco tempo la butterebbero fuori, e questa sarebbe la fine. I Cantieri per lei non sono solo lavoro, ma racchiudono i suoi ricordi più cari. Ma come convincere Fabrizio a vendere le azioni a Roberto? In modo subdolo, certo… Ferri fa leva sui sentimenti di Rosato: se ama Marina, non dovrebbe lasciarle perdere quanto di più caro le rimane! Forse Fabrizio si lascerà convincere, ma prima, comunque, si toglierà una gran soddisfazione…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 dicembre)

Alberto seduce Barbara pur di non perdere il lavoro. Patrizio cerca un incontro chiarificatore con Rossella, arrabbiata dopo aver saputo che Giordano è stato con Ilaria. Niko rivede Susanna e si abbandona a una profonda riflessione sulla fine del loro rapporto. Ferri continua ad agire nell’ombra avvalendosi dell’inaspettata complicità di una sua vecchia amica. Cotugno continua a struggersi d’amore per Bice. Guido indaga per trovare l’autore della lettera che svelava a Massaro la tresca tra Bice e Cotugno.

Le anticipazioni dal 21 al 25 dicembre

● Susanna si riavvicina a Niko, ma si tratta solo di una breve parentesi.

● Patrizio viene coinvolto in un piano per boicottare il Natale a Indica.

● Raffaele si accorge proprio alla vigilia di Natale che il suo amato presepe presenta un inconveniente che rischia di minare il classico rito della tradizione natalizia di palazzo Palladini.

● Bianca è triste per la mancanza dei genitori durante le feste.

● Renato fa una sorpresa a Niko.

● Alberto invita Clara nel suo nuovo appartamento.