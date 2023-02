“Un posto al sole”, le anticipazioni: Marina e Roberto oggi sposi. Forse!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 febbraio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Il giorno del matrimonio tra Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è arrivato. La Giordano sembra inquieta, ma arriva Raffaele (Patrizio Rispo) che l’invita a calmarsi e le consegna il bouquet che ha preparato: riconosce le rose? Vengono direttamente dal suo giardino, sono quelle che ha piantato nel luogo dove stavano quelle curate da Arturo. Ha pensato di portargliele anche nel ricordo del padre. Marina accoglie emozionata il regalo e lo ringrazia con gli occhi lucidi, poi gli confessa che in verità aspettava da sempre quel momento, ma, ora che è arrivato, si sente come se non fosse pronta per tutta quella felicità. E invece se la merita eccome, afferma Raffaele e la invita ad andare a prepararsi. Roberto, emozionato attende la sposa, e quando fa il suo ingresso Marina, accompagnata da Raffaele, Ferri rimane senza parole di fronte alla bellezza della donna. Tutti i presenti sono emozionati e gli sposi si scambiano uno sguardo innamorato… Ma quando l’Ufficiale di Stato civile sta per dare inizio alla cerimonia con la pronuncia della formula di rito, succede qualcosa di inaspettato.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 febbraio)

Agitato dopo la prima udienza del processo contro Lello Valsano, Niko ha un momento di vicinanza con Manuela, ma sente poi un forte senso di colpa nei confronti di Susanna. Cerruti cede a Mariella e decide di incontrare Bufalotto. Silvia è sempre più in crisi per la pubblicità negativa che ha investito il Vulcano e non sa come uscirne. Ornella deve prendere una decisione sul suo futuro professionale. Angela, Giulia e Clara sono coinvolte in una sparatoria in pieno giorno che potrebbe segnare l’inizio di una nuova guerra tra i clan nel centro storico.

Le anticipazioni dal 13 al 17 febbraio