“Un posto al sole”, le anticipazioni: Marina è stanca di Roberto

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 giugno su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50







Dopo una notte di passione con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina (Nina Soldano) si sveglia triste e pensierosa. Quando Ferri si accorge che la donna non è più nel letto con lui, la cerca e la trova intenta a fare colazione. Marina lo accoglie dicendogli che l’attrazione fisica che c‘è ancora tra loro non cancella il fatto che il rapporto sia ormai compromesso: lui ha un figlio con un’altra! Quel figlio che, tra l’altro, loro non sono riusciti ad avere… Roberto rimane spiazzato e tenta di aggiustare le cose suggerendole di passare una giornata insieme. Marina però lo ferma: non ne ha voglia e, comunque, ha altro da fare. Ferri non sarà l’unico a essere deluso da Marina: anche Alberto (Maurizio Aiello) prende una bella batosta. Palladini viene informato del fatto che la Giordano non vuole più procedere contro Ferri per togliergli la casa: passerà un po’ di tempo a Londra con la famiglia, in attesa della fine dei lavori nella villa. Quando Roberto torna a casa e in un angolo vede le valigie di Marina, la prega di non andare via: sarà lui a cercarsi un’altra sistemazione finché la villa non sarà pronta. Marina è stupita, ma ha ancora molti dubbi.

Micaela crea una frattura tra Samuel e Speranza. Lara approfitta della giornata a Ischia per insinuarsi sempre più nella vita di Roberto. Marina, sostenuta da Alberto, è decisa a vendicarsi di Ferri, ma l’antica passione tra i due è sempre pronta a esplodere. Rosa si sfoga con Giulia dando voce a tutta la sua frustrazione. Eduardo fa sì che Clara accetti il colloquio di lavoro col proprietario del ristorante di cui le ha parlato. Viola non riesce a superare la crisi con Eugenio e si confida con Filippo. Mariella è sempre più convinta che in realtà Bufalotto sia Michele.

